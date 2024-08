Foram convidados pelo youtuber para gravar um episódio do seu podcast

Numa aparição surpresa durante a promoção de seu novo filme, “Deadpool & Wolverine”, Ryan Reynolds e Hugh Jackman participaram de um evento exclusivo para fãs no Brasil. Lá, foram convidados pelo youtuber mexicano Alex Montiel, mais conhecido como Escorpião Dourado, para gravar um episódio de sua popular série “Escorpião ao volante”.

ANÚNCIO

O encontro, que rapidamente se tornou um dos vídeos mais vistos da plataforma, ofereceu aos seguidores uma das entrevistas mais memoráveis graças ao estilo irreverente e divertido do Escorpião Dorado. Com seu humor característico e observações perspicazes, o youtuber levou os atores ao limite, fazendo com que Reynolds e Jackman respondessem a perguntas surpreendentes enquanto se mantinham entretidos.

O Escorpião Dourado deu aulas de espanhol para Ryan Reynolds e Hugh Jackman

Durante a conversa, Reynolds mostrou entusiasmo ao explicar como convenceu Jackman a retomar seu papel de Wolverine na sequência de Deadpool, revelando que usou sua sólida amizade de 17 anos como estratégia. De forma divertida, os atores discutiram seus sonhos de colaborar em grandes produções como "Os Miseráveis", "O Rei do Show" e "Enterrado", além de lembrar suas piores experiências cinematográficas.

Últimas Notícias ANÚNCIO