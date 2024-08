Isso é o que a ciência diz sobre os relacionamentos entre um homem e sua amante

As relações entre um homem e sua amante tendem a ser muito diferentes das que surgem em outros cenários, pois são motivadas pela adrenalina e outros hormônios que as tornam tão emocionantes quanto complicadas. As razões pelas quais surgem também são variadas, mas na maioria dos casos, ocorrem devido a carências afetivas ou sexuais.

Também estão envolvidas as crenças que as pessoas envolvidas tenham sobre os relacionamentos amorosos, baseadas na criação e no ambiente, assim como a má regulação emocional, tornando-se um coquetel perigoso que convida a brincar com o proibido.

Assim são os relacionamentos de um homem e sua amante, de acordo com os especialistas

Um estudo publicado no International Journal of Sexual Health, citado por Psico.mx, afirma que homens infiéis esperavam melhorar a vida sexual ao ter uma amante, pois sentiam que em seus casamentos o sexo não era mais satisfatório.

Um homem poderia sustentar sua amante durante anos, sem abandonar sua parceira | Freepik (Freepik)

No entanto, também pode ocorrer devido a uma desconexão emocional com o parceiro, resultante de incompatibilidades, passagem do tempo e monotonia, o que leva a buscar situações mais emocionantes.

Nem sempre o homem que procura um amante deseja deixar sua mulher, pois o amor pelo parceiro e o desejo sexual por outros são gerados em processos cerebrais distintos, podendo conviver mutuamente.

Mas a má notícia é que muitos dos relacionamentos entre um homem e sua amante não se consolidam de forma séria, ou nem mesmo chegam ao altar.

“Em geral, são elas que terminam o relacionamento porque estão cansadas de esperar que ele deixe de ser clandestino, porque já não amam o homem ou porque “sofrem demais” com a situação”, adverte a socióloga Marie-Carmen García, ao El Confidencial.

Os amantes são aqueles que geralmente terminam relacionamentos porque se apaixonam ou porque a situação lhes causa sofrimento | Freepik (Freepik)

A incapacidade de estar com a pessoa amada as torna propensas à dependência emocional, ou ao apego, que acaba gerando relacionamentos amorosos viciantes.

"Os homens que afirmam amar suas esposas diferenciam o amor conjugal que sentem por alguém que compartilha sua vida do amor erótico que sentem por sua amante", afirma de acordo com sua experiência, por isso, embora seja "relativamente comum um homem deixar sua esposa por sua amante", não é "quando o relacionamento clandestino se prolonga por vários anos".

Ao ter uma "vida dupla", elas aprendem ferramentas e atitudes que as ajudam a sustentar esse estilo por um longo tempo. Isso faz com que as amantes tenham esperanças de que os homens deixem suas esposas por elas, mesmo quando o homem deixou claro que não vai terminar com sua esposa.

“A ilusão reside no fato de que para as mulheres, o mais importante é o amor, que está ligado ao parceiro, e por isso não conseguem entender ou aceitar por que um homem que as ama loucamente não quer compartilhar sua vida com elas”, afirma a especialista.