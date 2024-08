Daniel Radicliffe revela ter gravado cenas de Harry Potter “completamente bêbado”

Uma entrevista recente dada por Daniel Radcliffe, intérprete do bruxo Harry Potter, revelou um lado sombrio das gravações dos filmes da saga. Daniel, que tinha apenas 11 anos quando foi selecionado para o papel, se tornou mundialmente conhecido depois do lançamento de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Conforme O Globo, o ator afirmou ter gravado algumas cenas dos filmes finais da saga “completamente alcoolizado”.

As declarações teriam sido feitas durante uma entrevista à BBC Radio, e contou com diversas reflexões do ator sobre as dificuldades incomuns enfrentadas devido à infância e adolescência vividas em meio a um sucesso mundial. Ele também falou como a incerteza referente a seu futuro profissional e pessoal o fez consumir bebidas alcóolicas com certa frequência.

Para Daniel, beber era uma forma de “aliviar o pânico” causado por essa incerteza. “Era uma maneira de não enfrentar o futuro, de como ia lidar com minha vida após Harry Potter. Sentia pânico sobre qual seria meu próximo passo. Tive problemas com o álcool, especialmente durante meus últimos anos de adolescente, quando comecei a sair à noite”.

Observação constante

Daniel revelou que uma das dificuldades encontradas por ele durante a adolescência foi a “vigilância constante” sobre seus passos, dando a certeza de estar sempre sendo observado. Com isso, ele revela que a forma mais fácil de esquecer essa observação era justamente se embriagando.

“Quando você está muito bêbado, pensa: ‘Oh, agora as pessoas estão me olhando porque estou muito bêbado, então talvez eu devesse beber mais para ignorá-las”. No entanto, essas situações começaram a se tornar contantes no final da adolescência, fazendo com que Daniel chegasse bêbado ao set de filmagens.

“Nunca bebi no estúdio, mas chegava ainda bêbado. De fato, há muitas cenas em que vejo que estou fora de mim”, revela o ator que ainda conta ter buscado por ajuda profissional para lidar com essa situação.