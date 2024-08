Agenda Cultural: ‘The Money Shot’ em cartaz no na Bela Vista

Peça ‘The Money Shot’ estreia no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo

Uma nova temporada de ‘The Money Shot’ começa na Sala Paschoal Carlos Magno, do Teatro Sérgio Cardoso (Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista). O espetáculo entra em cartaz hoje (03) e fica em cartaz até o dia 8 de setembro, com apresentações sempre aos sábados e domingos, às 18h.

Dirigida por Eric Lenate, a peça escrita originalmente pelo autor estadunidense Neil LaBute é uma comédia ácida que discute a toxicidade da indústria de entretenimento norte-americana.

Numa reflexão que vai da ambição ao sexo na indústria do entretenimento, a história narra o drama de Karen e Steve, duas estrelas do cinema que não conseguem mais emplacar um grande sucesso nas telonas.

Diante do fracasso, eles se envolvem com um famoso diretor europeu que pode mudar tudo com seu próximo filme.

Um luxo

A história tem como ambiente a luxuosa mansão de Karen e sua companheira Bev, que trabalha na área de pós-produção da indústria cinematográfica. Elas recebem para um jantar Steve e Missy, a jovem esposa dele que aspira à carreira de atriz.

Ficha técnica da peça ‘The Money Shot’

A peça ‘The Money Shot’ conta com Lavínia Pannunzio, Michelle Boesche, Jocasta Germano e Fernando Billi.

A peça ainda tem tradução de Jorge Minicelli, figurinos de João Pimenta, desenho de luz de Aline Santini, trilha sonora original de L. P. Daniel e produção de Luque Daltrozo.

Os ingressos para a peça ‘The Money Shot’, de Neil LaBute, podem ser comprados pelo site oficial.

Serviço

Onde: Teatro Sérgio Cardoso (Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista)

Quando: Sábados e domingos, às 18h, até 8 de setembro

Ingresso: R$ 80 (inteira) e R$40 (meia-entrada)

Bilheteria: De terça a sábado, das 14h às 19h.

Informações: (11) 3288- 0136

Classificação indicativa:16 anos