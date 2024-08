Primeiros rumores sobre o Oscar: filmes que se destacam como candidatos a ‘Melhor Filme’ para a próxima cerimônia

Selena Gomez, Zoe Saldaña e Karla Sofia Gascón posam na sessão de 'Emilia Perez' na 77a edição do Festival de Cinema de Cannes, na França, 19 de maio de 2024. (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP)

Iniciamos a segunda metade de 2024 e após a conclusão do prestigioso Festival de Cinema de Cannes, os rumores sobre as possíveis candidatas a competir na categoria de ‘Melhor Filme’ no Oscar 2025 já começaram a circular.

ANÚNCIO

Algumas delas receberam boas críticas em vários festivais, enquanto outras ainda não foram exibidas, mas têm grandes expectativas.

Anora

Ele conseguiu levar para casa uma Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes e nos apresenta a história de uma trabalhadora sexual do Brooklyn, que se casa com o filho de um oligarca russo e acredita que sua vida finalmente mudará, mas os pais de seu marido farão de tudo para anular o casamento.

Conclave

Thriller baseado no romance homônimo de Robert Harris, no qual um cardeal encarregado de encontrar o sucessor do Papa falecido descobre o terrível segredo guardado pelo Papa anterior e deseja compartilhá-lo.

Emilia Pérez

Comédia musical que causou sensação no Festival de Cinema de Cannes, e trata sobre uma advogada de um grande escritório de advocacia que um dia recebe a oferta de ajudar um chefe da máfia, que quer se aposentar e desaparecer para se tornar a mulher que sempre sonhou ser.

O quarto ao lado

Pedro Almodóvar faz sua estreia em um filme em inglês, no qual nos apresenta a história entre Martha, uma correspondente de guerra que rompeu relações com sua filha, e Ingrid, uma escritora.

Coringa: Delírio a Dois

Joaquin Phoenix retorna mais uma vez como o Coringa e nesta sequência Lady Gaga interpretará a Arlequina, em um musical que se espera que seja sucesso.

Queer

Luca Guadagnino, diretor de ‘Me Chame Pelo Seu Nome’ e ‘Desafiantes’, nos apresenta a história de um homem mais velho que foge dos Estados Unidos em 1960 para o México, após uma batida policial de drogas, e lá fica obcecado por um ex-fuzileiro naval. O filme é estrelado por Daniel Craig e Drew Starkey.