O assunto sobre o qual o Rei Charles III estaria evitando o príncipe Harry

Há quatro anos, o príncipe Harry tomou uma decisão que ainda está sob escrutínio e rejeição por muitos, principalmente no Reino Unido: ter se desligado da família real à qual pertence por sangue. Embora o filho mais novo do rei Charles III tenha tentado recentemente mostrar que está disposto a fazer as pazes, existem condições que não são negociáveis e entre elas há um tema pelo qual seu próprio pai estaria evitando.

De acordo com fontes próximas a ele, embora Harry tenha recentemente confessado que sua batalha judicial contra os tabloides de seu país o afastou ainda mais da Família Real em um documentário, há um assunto importante para ele, mas sobre o qual Charles III não está disposto a falar.

Qual é o assunto pelo qual o rei Charles III estaria evitando o príncipe Harry?

Em conversa com a revista People, um amigo de Harry disse que o tema da segurança é algo sobre o qual o rei Charles III não quer falar. “Neste momento (Charles III) não está disponível”, disse. Como foi relatado no passado, Harry argumenta que a segurança de Meghan Markle e seus filhos foi o motivo pelo qual deixou o Reino Unido, já que esta foi colocada em risco várias vezes.

Numa informação assinada pelo jornalista Simon Perry,, que foi convidado para cobrir a viagem dos duques de Sussex à Nigéria, a fonte revelou ao jornalista que: “As chamadas dele (de Harry) não são atendidas. Ele tentou entrar em contato com o rei para perguntar sobre sua saúde, mas essas chamadas também não foram respondidas”.

Esta informação foi dada dois meses depois que o porta-voz de Harry explicou que pai e filho não se encontraram durante a viagem do príncipe a Londres para os Jogos Invictus, devido à “agenda apertada” do soberano, que havia programado uma festa no jardim do Palácio de Buckingham para o mesmo dia.