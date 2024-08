Lulu Santos é diagnosticado com dengue e cancela show no Festival de Inverno em Mato Grosso.

Lulu Santos foi diagnosticado com dengue nesta sexta-feira (1), resultando no cancelamento de sua performance no Festival de Inverno de amanhã (2). O cantor se apresentaria neste sábado na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Devido ao diagnóstico, a cantora Pitty será a atração do evento.

Segundo a assessoria do artista, Lulu Santos está com sintomas graves da dengue, sendo o motivo do cancelamento de seu show. O resultado do laudo médico é aguardado pela equipe do cantor para, assim, haver um pronunciamento oficial em relação a seu estado de saúde.

O público que comprou os ingressos para camarotes e bangalôs poderá utilizá-los no show da Pitty, responsável por assumir o palco após o cancelamento do cantor. Por outro lado, se desejarem, também podem solicitar reembolso. A organização afirmou que se solidariza com o caso de Lulu Santos e deseja sua recuperação rápida e integral.

O Festival de Inverno em Chapada dos Guimarães conta com sua 37ª edição, trazendo diversos artistas nacionais em um evento de acesso gratuito. Além da música ao vivo, o evento também conta com outras atrações.

