Saiba quanto ‘Deadpool e Wolverine’ arrecadou na bilheteria durante o seu primeiro fim de semana em cartaz

Após uma longa espera, os fãs do peculiar super-herói, Deadpool, puderam assistir ao terceiro filme da saga junto com Wolverine, atendendo às expectativas do filme.

Em seu primeiro fim de semana nos cinemas, ‘Deadpool & Wolverine’ teve uma impressionante estreia nos Estados Unidos, alcançando o oitavo maior lançamento da história e o melhor do ano.

Com uma impressionante cifra de US$ 205 milhões, o filme se posicionou como a melhor estreia do fim de semana nos Estados Unidos.

A essa cifra devem ser somados US$ 233,1 milhões internacionalmente a partir de 55 mercados de materiais para um total global de US$ 441,1 milhões, acima da estimativa de domingo de US$ 438,3 milhões, conforme aponta The Hollywood Reporter.

Recordes obtidos

O filme tornou-se a melhor estreia da história para um filme com classificação R, quebrando o recorde de US$ 134 milhões estabelecido pelo primeiro Deadpool em 2016.

No Instagram, Reynolds agradeceu aos fãs por saírem para ver o filme, descrevendo o sucesso como "um pouco difícil de processar".

Entre os recordes adicionais a nível nacional, o filme teve a melhor estreia da história para Reynolds, Levy e o co-protagonista Hugh Jackman, e o quarto maior lançamento de super-heróis. Também foi a melhor estreia em julho, assim como o maior lançamento desde ‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’ em dezembro de 2021, quando o filme da Sony/Marvel estreou com 260,1 milhões de dólares nos Estados Unidos.

‘Deadpool & Wolverine’ é o primeiro filme com classificação R lançado pela Disney e coloca a Marvel, sob a direção de Kevin Feige, no caminho da recuperação após um período difícil. O desempenho do filme foi impulsionado por boas críticas, uma classificação A no CinemaScore, quase pontuações perfeitas de saída e uma pontuação de audiência de 97% no Rotten Tomatoes, a segunda melhor pontuação para um filme da Marvel atrás de ‘Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa’ da Sony e Marvel.