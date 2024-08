Rebeca Andrade X Simone Biles: rivalidade no ginásio gera memes nas redes sociais durante e após disputa

Rebeca Andrade conquistou sua segunda medalha nos Jogos Olímpicos Paris 2024 nesta quinta-feira (1), ficando coladinha com a campeã norte-americana, Simone Biles, que levou o ouro na disputa individual geral.

Considerada a sucessora de uma das maiores atletas que o Brasil já teve, Daiane dos Santos, Rebeca Andrade foi o assunto destaque das olimpíadas deste ano. A ginasta guarulhense é vista como uma ameaça à Simone, o que acabou resultando em diversos memes na web. A própria atleta brasileira foi vista como uma das rivais que mais assusta Simone ao longo das competições.

Confira alguns memes nas redes sociais:

Haja vista o documentário sobre Simone Biles, pela Netflix, diversos internautas brincaram com a situação durante a disputa da atleta, em especial sua rivalidade com a brasileira. ‘O Retorno de Simone Biles’, nome da produção, entrou em evidência nos memes devido às interações da ginasta norte-americana com Rebeca Andrade. Confira alguns memes:

Rebeca Andrade se torna a mulher com mais medalhas olímpicas para o Brasil

Depois de sua conquista na competição individual dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 nesta quinta-feira (1), Rebeca Andrade se tornou a mulher que mais ganhou medalhas para o Brasil na história das olimpíadas. Atualmente, a atleta conta com quatro medalhas, sendo duas conquistadas em 2020 e as outras duas em 2024.

Apesar de não ter levado o ouro, Rebeca Andrade oscilou entre a liderança e o segundo lugar durante a disputa, chegando a pontuar mais que Simone Biles em algumas modalidades do esporte. Atualmente, a ginasta conta com quatro medalhas olímpicas conquistadas nos últimos dois jogos.

Confira as medalhas conquistadas pela ginasta brasileira: