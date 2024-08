Mickey Mouse, serial killer: o que se sabe sobre o filme slasher do personagem da Disney que já é domínio público

Desde que se soube no final do ano passado que o Mickey Mouse em sua versão original, o primeiro, chamado de ‘Steamboat Willie’, entraria em domínio público a partir de 2024, foi dado como certo que em breve chegariam produções que teriam o personagem de maneiras muito diferentes do que a Disney costuma fazer.

Nesse contexto, no início de 2024 foram divulgadas as primeiras imagens do filme de terror do tipo 'slasher' que contava com o famoso rato como o malvado assassino. Agora, oficialmente batizado como 'The mouse trap', o trailer final foi lançado.

O que se sabe sobre 'A ratoeira', o filme 'slasher' do Mickey Mouse?

O filme é dirigido por Jamie Bailey e segue "Alex em seu vigésimo primeiro aniversário, que tem que trabalhar em um turno noturno em uma sala de jogos, então seus amigos decidem surpreendê-lo... antes que caiam um a um nas mãos de um assassino disfarçado como o rato mais famoso da história".

De acordo com seus criadores, tudo o que eles querem é que o público se divirta, como relatado pela Indiewire. "Só queríamos nos divertir. É o Mickey Mouse de 'Steamboat Willie' matando pessoas. É ridículo. Nós fizemos, nos divertimos fazendo e acho que isso é perceptível", diz o diretor.

Esta produção é a mais recente do tipo que pega um personagem infantil famoso e o transforma em um protagonista aterrorizante. O último que causou alvoroço foi o Ursinho Pooh em 'Winnie Pooh: Mel e Sangue', que chegou aos cinemas dos Estados Unidos em 15 de fevereiro. Apesar de ter recebido críticas negativas, causou impacto suficiente entre o público e agora se espera que seja o início de uma série de filmes de terror baseados em personagens de contos infantis clássicos.

O filme está programado para ser lançado digitalmente em 6 de agosto nos Estados Unidos e uma semana depois em formato físico.