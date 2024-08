Atriz Carolina Dieckmann diz se beijaria mulher: ‘Afim de polemizar’

Casada com Tiago Worcman, Carolina Dieckmann não beijaria mulher fora de cena

Uma fã foi ao Instagram perguntar se a atriz Carolina Dieckmann beijaria mulheres e a resposta foi “sim” caso seja uma cena de novela ou filme, por exemplo. Mas, quando o assunto é fora da TV, a famosa fica em cima do muro e responde um “talvez”.

“Vocês estão afim hoje de polemizar, né? Já começou assim. Em cena, óbvio, beijaria muito. Fora de cena, talvez”, disse a atriz.

Casada com Tiago Worcman, a famosa complementou e disse que neste momento não se enxerga beijando uma mulher e ainda fez uma declaração: “Sou apaixonada pelo meu marido e só tenho vontade de beijar ele. Neste momento, não”.

Mas, Carol Dieckmann disse que a vida é cheia de surpresas e mandou um “vai que” para a fã curiosa.

Biquíni aos 45 anos

Muitos internautas reprovaram uma foto de biquíni postada pela atriz no Instagram, mas ela não abaixou a cabeça para o etarismo social e mostrou que já passou da fase em que liga para opinião dos outros sobre o seu corpo e, desta vez, rebateu as críticas e avisou os haters: “Minha idade chegou”.

Vista como símbolo sexual no começo dos anos 2000, a famosa de 45 anos refletiu sobre a polêmica virtual e destacou como é importante apoiar as mulheres que vivenciam a fase do envelhecimento.

“Sinto decepcionar, mas sim, a minha idade chegou. E com a minha idade chega junto todos os auges que eu ainda posso viver em cada nova fase”, declarou Carolina.

Dickmann também disse que continua olhando para o espelho e admirando a mulher incrível que é: “Cada vez que você ouvir ‘a idade chegou’, corrija a frase para ‘o seu auge chegou’, porque você precisa ver no espelho a mulher que tem uma trajetória incrível de conquistas e os auges que você ainda tem pela frente”.