Carolina Dieckmann defende foto de biquíni aos 45 anos: ‘Minha idade chegou’

Muitos internautas não aprovaram a última foto de biquíni postada por Carolina Dieckmann no Instagram, mas a atriz não abaixou a cabeça para o etarismo social e mostrou que já passou da fase em que liga para opinião dos outros sobre o seu corpo e, desta vez, rebateu as críticas e avisou os haters: “Minha idade chegou”.

Vista como símbolo sexual no começo dos anos 2000, a famosa de 45 anos refletiu sobre a polêmica virtual e destacou como é importante apoiar as mulheres que vivenciam a fase do envelhecimento.

“Sinto decepcionar, mas sim, a minha idade chegou. E com a minha idade chega junto todos os auges que eu ainda posso viver em cada nova fase”, declarou Carolina.

Dickmann também disse que continua olhando para o espelho e admirando a mulher incrível que é: “Cada vez que você ouvir ‘a idade chegou’, corrija a frase para ‘o seu auge chegou’, porque você precisa ver no espelho a mulher que tem uma trajetória incrível de conquistas e os auges que você ainda tem pela frente”.

Não pode postar

Carolina Dieckmann também falou sobre a decisão de postar um foto de biquíni. Aos mais de 8 milhões de seguidores, a atriz disse que acordou feliz e sentindo que estava muito bonita.

“Eu acordei feliz me sentindo bonita numa manhã de quarta-feira e resolvi publicar uma foto de biquíni que eu mesma tirei nesse dia”, declarou ela.

Ataques virtuais

Porém, nos comentários, haters detonaram a celebridade falando que ela estava péssima: “Algumas pessoas comentaram o quanto eu parecia péssima, velha, como se aquela publicação tivesse sido uma afronta para a sociedade”.

Sem medo da repercussão, Carol começou a questionar os haters sobre sua aparência e fez a seguinte reflexão: “Como se o auge da minha vida e da minha carreira já tivesse passado. O que seria certo então? Não publicar mais nenhuma foto? Me tornar invisível?”.