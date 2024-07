Nana Caymmi sob cuidados médicos: Entenda o que aconteceu!

Aos 83 anos, a cantora Nana Caymmi segue internada devido a um quadro de arritmia cardíaca. Hospitalizada na Casa de Saúde São José, no Humaitá, zona sul do Rio de Janeiro, ela recebeu um marcapasso nesta segunda-feira (29).

Em nota, a unidade médica informou que o quadro clínico da famosa é visto como estável, mas não há previsão de alta até o momento.

Vale lembrar que, em 2016, a cantora passou por uma cirurgia de remoção de um tumor na parte externa do estômago.

O que é arritmia cardíaca

A arritmia cardíaca pode ser um sintoma de algum problema físico ou psicológico, mas a falta de ritmo dos batimentos do coração é sua maior característica.

Existem dois tipos de arritmias, as taquicardias, quando apresenta um ritmo acelerado, e as bradicardias, caracterizada por batimentos lentos.

Queda de pressão, fadiga, falta de ar, desmaios, vertigens e palpitações no coração, que duram de segundos a semanas, podem ser alguns sintomas.

Além disso, o tabagismo, sedentarismo e sobrepeso são fatores de risco para a doença.

Em caso de dúvida, procure um médico e faça exames regularmente.

Show cancelado

Prestes a completar 83 anos, Ney Matogrosso foi levado às pressas ao hospital para tratar de uma gastroenterite. Antes do show em Penedo (RJ), o músico apresentou vômito e diarreia.

No Hospital de Resende, o artista foi diagnosticado com um quadro severo de virose e ficou no soro por duas horas. Ao G1, a assessoria revelou como está a saúde de Ney, que faz aniversário no dia 1º de agosto.

Ney Matogrosso

“Ele já está bem. Teve um quadro de gastroenterite, foi medicado e está em casa se tratando”, disse a assessoria de Ney ao site da Globo.

No Instagram, os fãs desejaram melhoras ao cantor, mas também lamentaram o cancelamento do show: “Chorando aqui de tristeza pelo cancelamento do show, estava tão feliz, ia realizar meu sonho de conhecê-lo pessoalmente, sou fã desde meus 15 anos, estou com 66. Espero que ele fique bem de saúde e que eu tenha uma nova oportunidade”.