Heloísa Périssé estreia programa de entrevista em setembro

Heloísa Périssé estreia o programa ‘Desencontro de Gerações’ em 27 de setembro. Ao lado da filha Luisa, a atriz mostra que vai muito além das suas diferentes personagens de humor.

Segundo a jornalista Anna Luiza Santiago, da coluna Play do jornal O Globo, Helô e Luisa vão conversar com muitos famosos sobre os choques de gerações mais comuns em qualquer família.

A cada programa um famoso conversa com a dupla. Dona Déa e Ju Amaral e Luis Miranda e a mãe, Luzia, estão confirmados na primeira temporada.

Além do ‘Desencontro de Gerações’, a comediante interpreta Estela na segunda temporada de ‘Tem que suar’, exibido no Multishow. Sua personagem é divorciada de Miltinho, personagem de Marcelo Serrado. A dupla também produz a peça ‘Quem Mandou Agora Aguenta’.

Contrato fixo

Em 2023, a Globo encerrou o contrato fixo com Heloísa, que ficou durante 25 anos exclusiva no canal. Com isso, a atriz começou a trabalhar com contrato por obra e também ficou livre para assinar com outras emissoras e plataformas de conteúdo.

Heloisa Périssé estreou na emissora em 1993, quando apareceu na novela ‘De Corpo e Alma’. Em sua despedida, a humorista agradeceu pelos anos de contrato fixo e disse que o momento era para “alçar novos voos”.

Câncer

Há três anos, Périssé foi ao ‘Altas Horas’ e revelou que nunca desejou romantizar a luta contra o câncer de boca, descoberto em 2019. Ao apresentador e amigo Serginho Groisman, ela dispensou o rótulo de “guerreira”.

“Não sou…a gente não tem controle sobre nada. Graças a Deus está tudo muito bem”, enfatizou a atriz, que ficou 9 horas em cirurgia.

“Os nervos tiveram que ser refeitos, estão voltando aos poucos ao normal da musculatura”, disse ela naquele momento. Já melhorou bastante. Mas por enquanto é assim que está e vai ficar. E eu não vou ficar sem sorrir”.