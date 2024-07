De ‘Fantasia’ e ‘E.T.’ a ‘Harry Potter’: diretor de ‘Cinema Paradiso’ escolhe os 50 filmes imperdíveis da história

Se em 1988 o diretor Giuseppe Tornatore cativou o público e a crítica mundial com um filme cult, ‘Cinema Paradiso’, agora o diretor italiano tenta direcionar essa admiração de seus milhões de seguidores através de um livro que pretende ser quase um ‘manual’ para cinéfilos.

Ternura, lágrimas, amizade, amor e nostalgia se fundiam nesse filme memorável com música de Ennio Morricone que, em diferentes épocas, fez com que os críticos debatessem “por que todos amam Cinema Paradiso”. Conta a vida do menino Salvatore em uma vila italiana, onde o único passatempo é ir ao cinema e Totó cresce imerso nessa magia dos filmes.

A publicação recém-lançada pelo premiado cineasta, com textos da escritora Miralda Colombo e desenhos de André Ducci, chama-se ‘50 filmes para crescer’.

"Em entrevistas, Tornatore revelou: 'Filmei cada filme acreditando que seria o decisivo da minha vida', consciente de que nenhum outro filme poderá superar aquela história comovente de homenagem à tela grande. Em uma cena antológica, o velho projetista Alfredo dá a Totó um conselho para a vida: 'Faça o que fizer, ame-o como amava a cabine do Paradiso quando era pequeno'."

Após essa obra, Tornatore percorreu um longo caminho repleto de roteiros, filmes e distinções, mas com seu livro hoje ele descobre outro talento diante de seus admiradores.

“Se ainda existisse um eu de 12 anos e se alguém me presenteasse com uma lista dos 50 filmes que precisam ser vistos, consideraria isso o presente mais bonito do mundo,” expressa também o diretor de filmes como Malena, Todos Estão Bem e A Lenda do Pianista do Mar, entre muitos outros.

Harry Potter está na lista dos filmes imprescindíveis para um fã do cinema

A seleção de um ‘gênio’

O livro de Tornatore representa uma espécie de guia detalhado baseado em uma lista diversificada de superproduções populares que, por sinal, abrangem todos os gêneros.

Cada filme vem acompanhado de uma descrição do enredo, uma ficha com os dados de produção, curiosidades e anedotas, e um comentário sobre a importância de assistir a quase todos, com a recomendação de "se sentirem livres para decidir quais preferem assistir".

O diretor que ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro com ‘Cinema Paradiso’, percorre o vasto território de filmes claramente comerciais até os de arte cinematográfica, sem deixar de lado aqueles que conquistaram tantos prêmios da academia quanto fortunas nas bilheterias.

Por exemplo, entre a seleção de 50 recomendadas por Tornatore aparecem clássicos como ‘Ladrões de bicicleta’, de Vittorio de Sica; ‘O Último Imperador’, de Bernardo Bertolucci; ‘E.T. - O Extraterrestre’, de Steven Spielberg; ‘Harry Potter’, de Chris Columbus; ‘O Bom, o Mau e o Feio’, de Sergio Leone; ‘Sociedade dos Poetas Mortos’, de Peter Weir; ‘O Jovem Frankenstein’, de Mel Brooks; ‘O Mágico de Oz’, de Victor Fleming, ‘Guerra nas Estrelas’, de George Lucas e ‘Fantasia’, de Walt Disney.

Finalmente, à medida que seu olhar se compromete transversalmente com a indústria que ama, Tornatore também inclui em sua ‘bíblia’ da sétima arte produções que vão além de Hollywood. Entre elas, por exemplo, ‘Adeus, Meninos’, de Louis Malle; ‘A vida é bela’, de Roberto Benigni; ‘A viagem de Chihiro’, de Hayao Miyazaki; ‘A língua das borboletas’, de José Luis Cuerda e o brasileiro ‘Central do Brasil’, de Walter Salles .