Arma de fogo fez campeão do BBB perder 100 mil seguidores

Davi Brito, campeão do BBB 24, perdeu 100 mil seguidores após comemorar a conclusão em um clube de tiro. As fotos e vídeos postadas no Instagram fizeram o baiano cair em descrédito com os fãs do reality show e o colocaram em mais uma polêmica.

ANÚNCIO

Muitos seguidores criticaram a atitude do famoso, que disse durante o confinamento que o seu maior sonho era ser médico: “Achei que ele ia ser o Dr. Davi, ia estudar pra fazer medicina… E tá fazendo aula de tiro”, apontou uma pessoa.

Com quase 1,6 milhão de seguidores a menos, desde o fim do BBB 24, Davi apagou a publicação, mas o estrago já estava feito. Agora, o campeão da última temporada tem 9 milhões de fãs no Instagram.

Namoro polêmico

O relacionamento de Davi e Tamires Assis durou pouco, mas foi polêmico. Depois de ser dispensada pelo ex-BBB, a musa do Boi Garantido postou uma indireta na web.

Sem dar nomes,a dançarina escreveu: “Não importa o costureiro, o tecido ou o preço na etiqueta, quem é pobre de caráter, anda sempre mal vestido”.

A indireta surgiu depois que o campeão do BBB alegou que estava com uma virose. O problema é que o “bolo”repercutiu na web depois que muitos seguidores descobriram que o ex-brother usou a imagem de um termômetro do Google.

Depois da dispensa, a musa do boi Garantido afirmou que não queria mais se envolver com Davi. Ao portal Leo Dias, Tamires disse que não tinha mais como continuar após a mentira.

ANÚNCIO

Detonado por ex- A Fazenda

Rico Melquiades, campeão de A Fazenda 13 (Record), comentou sobre os boatos envolvendo o programa de Davi Brito, campeão do BBB 24 (Globo) e mostrou que não tem medo do cancelamento na web.

“Eu vou ser cancelado pelos fãs de Davi e de outros ex-BBBs, mas bote a mão na cabeça. Se a Globo está demitindo um monte de atores e atrizes que têm talento aí vai contratar um monte de ex-BBBs que não têm?”, disse ele no Fofocalizando (SBT).

Indignado, o influencer questionou ainda “qual o talento que o Davi” para ter um programa solo na televisão.