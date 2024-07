Quem é Sophie Beckett? Após o sucesso de Penelope Featherington, os fãs estão ansiosos por este personagem

Desde a sua estreia em 2020, ‘Bridgerton’ capturou a imaginação dos espectadores com a sua mistura de romance, drama e um toque de fantasia histórica. A série, baseada nos livros de Julia Quinn e adaptada por Shonda Rhimes, não só estabeleceu um novo padrão para o drama romântico de época, mas também demonstrou uma notável disposição para desafiar as convenções tradicionais.

Sem dúvida, um dos aspectos que contribuíram para o sucesso de ‘Bridgerton’ é sua habilidade em explorar temas como o amor, a classe social e as expectativas de gênero de uma maneira que ressoa com o público moderno, apesar do contexto do início do século XIX. A inclusão de uma trilha sonora contemporânea, que apresenta versões de músicas que estão em alta, adiciona uma camada adicional de apelo e acessibilidade.

Bridgerton As cenas de Penelope e Colin têm sido o destaque da temporada 3 (Netflix)

A alta qualidade da produção e as atuações estelares também desempenham um papel crucial em sua popularidade, com um elenco que tem cativado a todos temporada após temporada.

Após o sucesso da terceira temporada devido ao protagonismo de Nicola Coughlan como Penelope Featherington, os fãs agora estão ansiosos por um novo personagem feminino que será fundamental na quarta temporada.

Quem será Sophie Beckett em ‘Bridgerton 4′?

À medida que nos aproximamos ao início da produção da quarta temporada, que começará em setembro e se estenderá até a primavera de 2025, e apesar da estreia estar prevista para 2026, as expectativas estão no auge.

Bridgerton La temporada 4 girará en torno a Benedict (Netflix)

A Netflix já oficializou que esta quarta temporada será baseada em ‘An Offer From a Gentleman’, o livro que conta a história de Benedict Bridgerton e seu interesse amoroso, Sophie Beckett. Este é o terceiro livro da série de Julia Quinn que foi adiado para priorizar a história de Penelope e Colin.

Sophie Beckett é a protagonista feminina desta história. Ela é filha ilegítima do conde de Penwood e, à maneira de Cinderela, vive como criada na casa de seu pai, sendo maltratada pela condessa Araminta. Num baile de máscaras, ela conhece Benedict Bridgerton, que fica fascinado por ela. Apesar de Sophie ter que esconder sua identidade, Benedict a procura e descobre suas dificuldades.

Está confirmada a quarta temporada de Bridgerton

Ao longo do romance, Sophie luta contra o estigma social e os obstáculos de seu status para encontrar o verdadeiro amor com Benedict.

Embora ainda não tenham sido revelados mais detalhes sobre quem será a atriz escolhida para interpretar o papel, exceto que Luke Thompson retornará como Benedict Bridgerton, há muitas especulações sobre possíveis mudanças na narrativa, como foi visto com a transformação de Michaela Stirling em um personagem queer. Agora os fãs se perguntam se a série continuará explorando a sexualidade fluida de Benedict e como isso poderia influenciar seu relacionamento com Sophie. A possibilidade de a história de amor se tornar uma narrativa entre pessoas do mesmo sexo poderia adicionar uma camada de complexidade e relevância social que complementaria a inclusão racial já presente no mundo de Bridgerton.