Lista classifica 3 esportistas brasileiros como atletas do século

Uma listagem elaborada pela ESPN Internacional que traz os 100 maiores atletas do século 21 coloca três brasileiros na relação, sendo dois homens e uma mulher.

A lista leva em conta os feitos alcançados a partir dos anos 2000, analisando os feitos individuais dos atletas e o impacto deles mundialmente.

Quem abre a lista é o nadador Michael Phelps, seguido pela tenista Serena Williams e o jogador de futebol Lionel Messi.

Marta e mais dois brasileiros estão na lista

Entre os três brasileiros na lista, a jogadora de futebol Marta é a primeira, na 32ª posição. Ela já foi eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo pela Fifa; maior artilheira da seleção brasileira; maior artilheira em Copas do Mundo; Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2007 e Chuteira de Ouro na Copa do Mundo de 2007.

Já Ronaldo Fenômeno aparece na 87ª posição. Ele foi duas vezes campeão da Copa do Mundo; bicampeão Bola de Ouro; bicampeão da Copa América; três vezes Jogador do Ano pela Fifa; Bola de Ouro na Copa do Mundo de 1998; Chuteira de Ouro na Copa do Mundo de 2002.

Último brasileiro da lista, Ronaldinho Gaúcho foi vencedor da Copa do Mundo; vencedor de uma Bola de Ouro; vencedor da Copa América; duas vezes Jogador do Ano da FIFA; duas vezes vencedor do LaLiga.

Confira a lista completa com os 100 atletas do século 21: