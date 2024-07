Conheça as séries e filmes que estão se despedindo da Netflix em agosto

Como todos os meses, o Netflix se prepara para dizer adeus a uma variedade de títulos que mantiveram os espectadores entretidos por horas. No próximo mês, a plataforma de streaming removerá vários filmes e séries, então certifique-se de colocar em dia esses favoritos antes que desapareçam.

No mês de agosto, filmes premiados como The Woman King e Everything Everywhere All At Once dirão adeus à plataforma.

A seguir, conheça os títulos que estão deixando a plataforma no mês de agosto.

Títulos que saem da Netflix em agosto

1 de agosto

90 ML (2019)

Graffiti americano (1973)

Anaconda (1997)

Nascido no Quatro de Julho (1989)

Conan, o Bárbaro (1984)

Basta (2002)

Atração Fatal (1987)

Fresh (1994) - Eliminação de filmes históricos

Diversão com Dick e Jane (2005)

Vidro (2019)

Deus não está morto (2014)

Até os dentes (2018)

Pesado (1995)

Hulk (2003)

Podia ser você (1994) - Remoção de filmes de marco

É uma história engraçada (2010)

Rei Ricardo (2021)

Grávida de Surpresa (2007)

Looper (2012)

Lucia (2014)

Manu (2018)

Bola de dinheiro (2011)

Pompons (2019)

Inimigos Públicos (2009)

Resident Evil (2002)

Resident Evil: Retribuição (2012)

Caminhando Juntos (2014)

Modelos a seguir (2008)

Serial Mom (1994) - Remoção do filme Milestone

Shrek (2001)

Smokey e o Bandido (1977)

Smokey e o Bandido II (1980)

Espírito: O Garanhão do Cimarrón (2002)

Algo tem que ceder (2003)

S.W.A.T.: Sob Pressão (2017)

O americano (2010)

As férias do padrinho (2013)

O homem de adeus (2017)

A águia (2011)

A Grande Muralha (2016)

O intérprete (2005)

A terra antes do tempo (1988)

Matrix (1999)

Matrix Reloaded (2003)

As revoluções de Matrix (2003)

A teoria de tudo (2014)

A outra Bolena (2008)

Top Gear - Temporadas 29-30 (2021)

Tráfego (2000)

Centro de Trauma (2019)

Dois amantes (2008)

Uyare (2019)

Ondas (2019) - Eliminação da A24

Concerto de outono (Temporada 1)

O jogo de Darwin (Temporada 1)

Nagi-Asu: Um mar de calma (Temporada 1)

Meninas do Escritório (Temporada 1)

O príncipe que se transforma em sapo (Temporada 1)

¡Toradora! (2008)

Você é meu destino (Temporada 1)

3 de agosto

300: O Surgimento de um Império (2014)

4 de agosto

Dinotrux Supercharged (Temporadas 1-3) - Remoção original da Netflix

Lyle, Lyle, Crocodilo (2022) - Remoção da Sony Pictures

5 de agosto

Perdoado (2020)

A reeducação de Molly Singer (2023)

6 de agosto

Sebastián Maniscalco: Por que você faria isso? (2016)

7 de agosto

Baahubali 2: A Conclusão (2017)

9 de agosto

Colin Quinn: Estado Vermelho Estado Azul

13 de agosto

O Rei Mulher (2022)

14 de agosto

Paddington (2014)

15 de agosto

Dentro da NFL (1 temporada)

16 de agosto

Dumb and Dumber To (2014)

Perfume (Temporada 1) - Eliminação original da Netflix

Rascal não sonha com a coelhinha Senpai (Temporada 1)

Tim Dillon: Um verdadeiro herói (2022) - Exclusivo da Netflix

O passeio da vergonha (2014)

23 de agosto

Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo (2022)

24 de agosto

Marcel La Concha Com Os Sapatos Postos (2021)

25 de agosto

Síndrome de Berlim (2017)

27 de agosto