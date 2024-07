Vídeo picante de Gracyanne Barbosa custa mais de R$ 250

É preciso pagar R$ 300 para ter acesso a um vídeo picante de Gracyanne Barbosa, que entrou na onda dos conteúdos +18 para atender o apelo dos fãs.

Além deste valor, o assinante paga R$ 69,90 mensais para acessar o perfil da musa fitness. Em menos de 24h, ela faturou muito com a criação de conteúdo e conquistou a primeira posição no ranking de perfis mais assinados da plataforma onde publica seus materiais.

Segundo a colunista Fabia Oliveira, do site Metrópoles, a ex-mulher de Belo embolsou R$ 63,7 mil em apenas um dia na plataforma FanFever, onde soma mais de 1,6 mil seguidores.

Perfil de +18

A aposta em conteúdo adulto começou quando Gracyanne decidiu atender os pedidos dos fãs. Segundo ela, além de fotos e vídeos exclusivos, o perfil traz “muito poledance”e vídeos amadores.

A musa também declarou que a novidade tem como foco garantir uma conexão com o público e também para ela se conectar com o seu lado mais sensual.

A ex de Belo demorou para aceitar este desafio, mas garantiu que não vai decepcionar os assinantes: “Vocês toda semana, todo dia, toda hora me mandaram mensagens pedindo e vocês não vão se arrepender de terem me cobrado”.

Dentro da plataforma, Gracyanne também vai postar o seu dia a dia, sua rotina de treinos, viagens e jobs.

Ex-affair

O reality da Record deve contar com Gilson de Oliveira, ex-affair de Gracyanne Barbosa, de acordo com o Portal LeoDias.

Segundo a publicação, o atleta de fisiculturismo e personal trainer já acertou todos os detalhes para entrar no programa que estreia em setembro.

Gilson ficou famoso ao ser apontado falsamente como pivô da separação de Belo e Gracyanne, que voltaram a morar juntos recentemente e estão ensaiando uma reconciliação.

Até o momento, a Record não divulgou a lista oficial de famosos que concordaram em passar três meses confinados no reality apresentado por Adriane Galisteu.