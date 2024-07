Terceira parte de Divertida Mente? Isso é o que se sabe sobre a bem-sucedida saga da Disney e Pixar

Divertida Mente consolidou-se como um dos maiores sucessos da Disney e da Pixar, além de ser o filme do momento este ano com a sequência. Com críticas totalmente positivas e elenco de primeira linha, o filme conquistou o coração de todos ao mergulhar na mente agora de uma Riley adolescente.

O famoso estúdio de animação criou uma obra que, além de entreter e convidar à reflexão, conseguiu tocar os corações de todos, arrecadando quase US$1,5 bilhão em todo o mundo, e assim gerando muita expectativa para uma possível terceira parte.

O que sabemos sobre uma possível terceira parte de Divertida Mente?

Embora ainda seja cedo demais para confirmar se Divertida Mente 3 será uma realidade, é certo que há bastante incentivo para se ter esperança na possibilidade. O diretor da sequela, Kelsey Mann, declarou ao USA Today ter uma grande reserva de ideias que poderiam ser usadas em futuros filmes da franquia. Mann enfatizou que essas ideias são muito boas e interessantes para serem deixadas de lado, o que deixa a porta aberta para mais lançamentos.

Por sua vez, Amy Poehler, que empresta sua voz ao personagem Alegria, também expressou seu entusiasmo em continuar com a série. Em uma entrevista com o Yahoo UK, Poehler sugeriu possíveis enredos futuros, como acompanhar Riley durante sua formatura no ensino médio ou suas primeiras experiências com o amor romântico. A atriz confia que a Pixar encontraria maneiras criativas e emocionantes de continuar explorando a vida de Riley e suas emoções.

Além do possível terceiro filme, o que a Pixar confirmou é uma série derivada intitulada Dream Productions, que será lançada no Disney+ na primavera de 2025. Esta série irá focar no processo de criação dos sonhos de Riley, expandindo o universo de Divertida Mente e oferecendo uma nova perspectiva sobre o funcionamento interno da mente.