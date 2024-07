Jennifer Lopez celebra aniversário e é acusada de “cansar” Ben Affleck

Jennifer Lopez deixou uma marca indelével na indústria do entretenimento, desde seus primeiros passos na dança e atuação até se tornar uma das cantoras mais influentes de sua geração. Apesar de seu sucesso e faceta como empresária, a ‘Diva do Bronx’ não tem estado isenta de controvérsias.

ANÚNCIO

Nos últimos meses, os rumores sobre uma possível separação de Ben Affleck têm ganhado força. Não só o casal foi visto separado em algumas ocasiões, mas também foram vistos sem as alianças de casamento. Enquanto alguns sugerem que isso poderia ser parte de uma estratégia mediática, já que por vezes são vistos juntos e com as alianças, outros acreditam que as evidências de uma crise matrimonial são cada vez mais evidentes.

Este período tem sido especialmente complicado para a cantora, que tem estado sob o olhar atento dos paparazzi, procurando capturar qualquer indício de uma possível separação. Há alguns dias, justo antes de seu aniversário, Jennifer compartilhou uma série de fotografias nas quais não há vestígios de Ben Affleck e na qual ela aparece radiante, o que fez com que muitos apontassem que "ela está mais radiante do que nunca, sem ele".

Jennifer Lopez A Diva do Bronx parecia esplêndida sem Ben Affleck (Instagram)

Para completar, J.Lo deixou muito evidente que não estava usando sua aliança de casamento. Nas imagens, Jen aparece deitada, sorrindo muito com uma blusa básica branca. "Hoje vai ser um ótimo dia 🤍🙏🏼 Feliz sábado para todos ☀️".

Após isso, a cantora compartilhou imagens de seu aniversário em que ela aparece de pijama, em frente a um enorme bolo de três andares.

Jennifer Lopez A cantora comemorou seu aniversário sem Ben Affleck (Instagram)

No início da legenda, lê-se: “Tenho visto todos os seus desejos de aniversário, belos vídeos e publicações de todo o mundo ontem à noite e esta manhã. Ri, sorri, derramei algumas lágrimas e quando vi o cartaz na Times Square, fiquei completamente emocionado. Realmente tenho os melhores e mais incríveis fãs do mundo. Nunca poderia expressar o quão tocado estou ou o quão incrivelmente abençoado me sinto por todos vocês fazerem parte da minha vida. Muito obrigado”.

A cantora também exibiu sua festa de aniversário com o tema Bridgerton e mais uma vez não houve sinal de Ben Affleck, que supostamente estaria fora da cidade a trabalho.

ANÚNCIO

Alguns afirmam que a cantora “se vingou” dele usando um visual de composto por um elegante vestido longo azul adornado com detalhes de renda.

Agora, Jennifer surpreendeu ao publicar um vídeo no qual aparece cantando junto com o treinador vocal Stevie Mackey, gerando críticas pela "estranha proximidade" que mostraram.

Jennifer Lopez negligenciou Ben Affleck?

Diante disso, alguns usuários tiraram suas conclusões expressando que a independência e o egocentrismo de Jennifer Lopez seriam a razão pela qual Ben Affleck estaria se afastando dela.

“Com razão Ben foi embora. Ela não lhe dá o seu lugar. Ela é muito independente e faz com que tudo seja sobre ela.” “Ser uma mulher independente e bonita tem um preço. Os homens não suportam isso. Desculpe Jen. Cada mulher famosa que teve sucesso em seu casamento teve que desistir de seus sonhos.” “Jennifer Lopez não pensou que ser uma mulher muito independente lhe custaria caro. Por isso, os homens não aguentam o ritmo dela e se cansam dela”, lê-se nas redes sociais.