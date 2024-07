Harry vai receber uma herança milionária em seu 40º aniversário, e é muito mais do que William terá

O príncipe Harry receberá um presente muito generoso em seu 40º aniversário no final deste ano, de acordo com um relatório próximo à realeza. O duque de Sussex completará 40 anos em 15 de setembro e um dos presentes mais surpreendentes o aguarda quando atingir essa idade.

A herança milionária que Harry receberá quando completar 40 anos de idade

Ao contrário de seu irmão mais velho, o príncipe William, que recebeu um concerto cerimonial de sinos na Abadia de Westminster em seu aniversário mais especial, Harry receberá um grande pagamento graças aos arranjos feitos por sua falecida bisavó, a rainha Elizabeth, mais conhecida como a Rainha Mãe.

A mãe da falecida rainha Elizabeth II deixou 90 milhões em um fundo fiduciário para sua família e, como uma das diretrizes do fundo, estabeleceu que Harry receberia sua parte do dinheiro quando completasse 40 anos de idade, de acordo com o Times.

Uma herança da sua bisavó

O pai de dois filhos receberá uma enorme quantia de mais de US$8 milhões de sua parte, o que é mais do que o previsto para William, informa o The Mirror.

Como herdeiro do trono, o príncipe William se beneficiará do Ducado da Cornualha, um patrimônio totalmente privado isento de impostos que financia suas atividades públicas, de caridade e privadas, de acordo com informações do site NYPost.

O príncipe Harry receberá mais de US$8 milhões

"William irá se beneficiar da vasta riqueza do Ducado da Cornualha, um patrimônio privado que financia as atividades públicas, de caridade e privadas do herdeiro do rei", revelou uma fonte ao meio de comunicação.

"Como resultado, é provável que Harry receba um pouco mais da metade dos £14 milhões destinados aos irmãos", acrescentou.

O meio de comunicação também destaca que o dinheiro será uma adição muito bem-vinda ao patrimônio líquido do duque e da duquesa de Sussex, que atualmente está confortavelmente em torno de US$60 milhões.