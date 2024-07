‘Besuntado de Tonga’ em Paris: a nova jornada de Pita Taufatofua nos Jogos Olímpicos 2024

Pita Taufatofua, conhecido mundialmente como o “Besuntado de Tonga”, roubou a cena durante os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, quando desfilou com trajes típicos de seu país, sem camisa e com o corpo besuntado de óleo de coco. Este momento icônico se repetiu nos Jogos de Inverno de PyeongChang em 2018, e novamente em Tóquio, em 2021, onde ele apareceu usando uma máscara devido à pandemia de Covid-19. Mas onde está Pita agora, e quais são seus planos para o futuro?

De atleta a mentor

Embora Pita, aos 40 anos, não tenha conseguido se classificar para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, estará presente na capital francesa em uma nova função. Ele foi convidado para integrar uma equipe de suporte mental aos atletas de várias delegações. Além de atleta, Pita é engenheiro de formação, embaixador da Unicef, ativista das causas climáticas e palestrante motivacional. Em Paris, trocará o tradicional óleo de coco por terno e gravata, oferecendo apoio mental e emocional aos competidores.

Foto: Reprodução

Ele expressa gratidão ao Brasil por seu apelido “Besuntado de Tonga” e pela fama que adquiriu após a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. “Obrigado Brasil pela melhor cerimônia dos Jogos Olímpicos já feita. Foi divertido e mais brilhante do que meu óleo de coco”, declarou na época.

A transição de carreira

Sua nova fase representa uma transição significativa de sua carreira como atleta para um papel mais focado no suporte psicológico e motivacional. Este convite para Paris reforça a importância da saúde mental no esporte de alto desempenho. Pita traz uma vasta experiência como atleta olímpico e a compreensão das pressões enfrentadas pelos competidores, o que será fundamental em seu novo papel.

Além disso, continua sendo um defensor ativo das causas climáticas e usa sua plataforma para promover a conscientização sobre as mudanças climáticas e a necessidade de ações globais. Sua influência vai além dos campos esportivos, inspirando muitos a seguir um caminho de resiliência e determinação.

Mesmo não competindo, Pita Taufatofua mantém seu espírito olímpico vivo, ajudando outros atletas a alcançar seu potencial máximo e superar desafios. Sua história é um lembrete de que o impacto de um atleta pode ir muito além das competições, influenciando positivamente a vida de muitos ao redor do mundo.

