Fortuna de aniversário: Príncipe Harry ganhará presente surreal da realeza

O Príncipe Harry, que completará 40 anos em 16 de setembro, será surpreendido com um presente de aniversário excepcional: uma quantia significativa de £ 7 milhões (aproximadamente R$ 50,5 milhões). Apesar de ter renunciado às suas funções na família real britânica em 2020, Harry ainda será beneficiado pelo valor deixado por sua bisavó, a Rainha Mãe. Esta herança vem em um momento significativo para o duque de Sussex, que tem estado nos holofotes por suas decisões e declarações sobre a vida na realeza.

ANÚNCIO

Herança da Rainha Mãe

Conforme noticiado pelo jornal inglês Mirror, a Rainha Mãe, falecida em 2002, deixou uma fortuna estimada em £ 70 milhões (R$ 505 milhões), que foi colocada em um fundo fiduciário destinado à sua família. Uma das condições desse fundo estipula que Harry receberá sua parte quando completar 40 anos. Este presente não é apenas um reconhecimento, mas também uma demonstração de que, apesar das mudanças e das renúncias, os laços familiares permanecem significativos. O fundo fiduciário foi estruturado para garantir que os membros da família tivessem suporte financeiro em momentos importantes de suas vidas.

Além disso, é interessante notar que Harry receberá uma parcela maior do que a de seu irmão William, devido a acordos financeiros específicos dentro da família real. Este detalhe reflete as complexidades e as nuances das finanças reais, onde cada decisão é cuidadosamente planejada para atender às necessidades e circunstâncias individuais de cada membro da família.

Vida atual e projetos de Harry e Meghan

Harry e Meghan, que se mudaram para Montecito, Califórnia, em 2020, têm dois filhos: Archie, de cinco anos, e Lilibet, de três. Desde a renúncia às suas funções na realeza, Harry tem se destacado por suas declarações públicas sobre a vida na monarquia. Em uma entrevista reveladora à Oprah Winfrey em 2021, o casal discutiu os desafios e as dificuldades enfrentadas dentro da família real. Essa entrevista foi um ponto de virada, proporcionando ao público um olhar íntimo sobre as questões internas da monarquia britânica.

Posteriormente, Harry e Meghan lançaram uma série documental na Netflix intitulada ‘Harry & Meghan’, que abordou ainda mais suas experiências e decisões. Além disso, Harry publicou sua autobiografia “O Que Sobra” no início de 2023. Este livro ofereceu detalhes profundos e pessoais sobre sua vida, suas escolhas e suas razões para se afastar da família real. A autobiografia foi amplamente discutida e gerou diversas reações, tanto positivas quanto negativas, destacando a contínua relevância e interesse pelo casal.

O casal continua trabalhando em diversos projetos de mídia e filantropia, utilizando sua plataforma para abordar questões sociais e humanitárias. A herança de £ 7 milhões será um acréscimo significativo ao patrimônio do casal, estimado em cerca de US$ 60 milhões (R$ 335 milhões). Este aumento financeiro permitirá que eles expandam ainda mais suas iniciativas e continuem a influenciar positivamente várias causas ao redor do mundo.