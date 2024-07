Família real britânica investe em sustentabilidade com novas medidas ambientais

A família real britânica anunciou um plano ambicioso para reduzir sua pegada de carbono, focando em várias iniciativas de sustentabilidade. Entre as medidas destacadas estão a eletrificação da frota de veículos, a instalação de painéis solares em seus castelos e o uso de combustível sustentável em seus helicópteros.

Medidas sustentáveis da realeza

O Palácio de Buckingham revelou que, antes mesmo de se tornar rei, Charles III já demonstrava um forte interesse pelo tema ambiental. Em um esforço contínuo, ele adaptou seu Aston Martin DB6 de 1970 para funcionar com biocombustível. Agora, o objetivo é expandir essas iniciativas para todos os meios de transporte e residências usados pela família real.

O relatório de despesas da monarquia para o ano de 2023-24 detalha os planos de adaptar as limusines Bentley para biocombustível a partir do próximo ano. A frota real também será eletrificada a longo prazo, e os helicópteros começarão a utilizar combustível de aviação sustentável (SAF) o mais rápido possível. Como parte desse caminho rumo à neutralidade de carbono, o Castelo de Windsor já conta com painéis solares instalados. Projetos adicionais estão previstos para serem acelerados ao longo do próximo ano.

Além disso, o relatório destacou um lucro recorde de 1,1 bilhão de libras (aproximadamente 8 bilhões de reais) proveniente das terras e propriedades da família real no último ano. Este aumento significativo foi impulsionado em grande parte pelos parques eólicos no Reino Unido. Vale notar que o lucro resultante do patrimônio da Coroa é destinado ao governo, que por sua vez repassa uma pequena parte para a monarquia. Esse montante é utilizado para cobrir os salários dos funcionários, a manutenção dos palácios, as viagens oficiais e as recepções reais.

Lucro recorde e investimento em sustentabilidade

Os resultados financeiros positivos permitiram à monarquia investir de maneira mais assertiva em projetos sustentáveis, reforçando o compromisso da família real com a causa ambiental. A instalação de energias renováveis e a transição para combustíveis menos poluentes são passos importantes para reduzir a pegada de carbono da realeza.