Assim será o curso de Taylor Swift na Universidade de Viena

Não é segredo para ninguém que Taylor Swift é a personalidade musical mais influente deste século XXI, por isso, além de seus milhões de fãs ao redor do mundo, o meio acadêmico tem mostrado bastante interesse em compreender as razões de sua fama, muitas vezes desenfreada.

Nos últimos anos, várias universidades nos Estados Unidos, como é o caso da prestigiosa Universidade de Harvard, têm oferecido cursos sobre música ou diferentes aspectos da vida da cantora de 34 anos. Um exemplo disso é a Universidade do Sul da Flórida (USF), que incluiu um curso dedicado à estrela pop, intitulado "LIT3301: Estudos Culturais e Arte Popular".

Características do novo curso em Viena

As autoridades da Universidade de Viena, na Áustria, confirmaram o lançamento de um novo curso chamado "Blank Spaces: Taylor Swift no espelho das teorias sociológicas", que promete explorar as repercussões econômicas, políticas e sociais da artista a partir de diversas perspectivas teóricas. Vale ressaltar que o curso leva o nome do sucesso musical "Blank Space", do álbum "1989".

De acordo com uma publicação da agência EFE, a instituição austríaca informou que “Taylor Swift, como um fenômeno da cultura popular, está se tornando cada vez mais o foco de estudos sociológicos. Dependendo da perspectiva teórica, diferentes facetas desse caso podem ser vistas e explicadas”.

Os estudos sobre Taylor começarão nos próximos meses e contarão com a participação de vários sociólogos, como Isa Bock e Michael Parzer, ambos da Universidade de Viena, que tentarão inovar nos métodos didáticos para explicar a teoria crítica da Escola de Frankfurt, os estudos culturais, as teorias feministas e de globalização.