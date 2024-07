Os criadores da Hello Kitty revelam que a personagem querida não é um gato

Hello Kitty

Hello Kitty, o icônico personagem amado por milhões, não é um gato. Sim, você tem vivido uma mentira por anos. A notícia surpreendeu muitos, pois sempre se acreditou que Hello Kitty é um adorável gatinho. Se você está interessado em saber tudo por trás dessa ideia estranha, nós contamos como e por que Hello Kitty não é um gato.

ANÚNCIO

Olá Kitty, projetada por Yuko Shimizu e lançada pela empresa japonesa Sanrio em 1974, sempre foi descrita como um gato de rabo curto. O nome ‘Kitty’ significa literalmente ‘gatinho’ em inglês, e sua aparência com orelhas pontudas e bigodes reforçou essa ideia. No entanto, em uma entrevista recente no programa Today da NBC, Jill Cook, diretora de desenvolvimento de negócios de varejo da Sanrio, fez uma revelação surpreendente: “Hello Kitty não é um gato”.

O mundo inteiro está surpreso ao saber que a Hello Kitty não é um gato

Cook explicou que, na realidade, Hello Kitty é uma menina que nasceu e foi criada nos subúrbios de Londres. Esta menina tem uma família, incluindo uma mãe, um pai e uma irmã gêmea chamada Mimmy. "Ela não é um gato", afirmou Cook, destacando que Hello Kitty não anda de quatro patas e tem um gato de estimação chamado Charmmy Kitty.

A notícia causou grande agitação entre os fãs e nas redes sociais. Muitos se perguntam como é possível que um personagem com características tão felinas na verdade não seja um gato. "Então, por que é chamado de Hello KITTY?" perguntou um usuário da internet perplexo.

Outro usuário no TikTok comentou: "Obrigado pela informação, mas não vou aceitá-la." A confusão e incredulidade são palpáveis. O mal-entendido sobre a verdadeira natureza da Hello Kitty não é novo, já que o personagem carrega o mesmo há anos.

Uma verdade que ninguém aceita

Aproximadamente uma década atrás, durante o aniversário de 40 anos do personagem, foi realizada uma exposição em Los Angeles onde foi esclarecido que a Hello Kitty não é um gato devido ao seu comportamento e à presença de seu animal de estimação felino. No entanto, essa revelação passou despercebida por muitos.

A clarificação da Sanrio também levanta questões sobre outros personagens antropomórficos no mundo da animação. Por exemplo, o Pateta da Disney, que age como um humano mas é um cachorro, tem sido objeto de debates semelhantes. No entanto, a identificação do Pateta como um cachorro não mudou.