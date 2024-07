Candinho Manso da Escolinha do Professor Raimundo morreu aos 89 anos

Famoso como o personagem Candinho Manso da Escolinha do Professor Raimundo, o ator Iran Lima morreu neste domingo (21) aos 89 anos. Ele estava internado desde quinta-feira (18) em um hospital na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde tratava as complicações de um aneurisma abdominal.

Marido de Lucia Baruffaldi, Lima entrou na Escolinha do Professor Raimundo, nos anos 1970. O ator também trabalhou ao lado de Chico Anysio no programa Chico City e dirigiu o humorístico Os Trapalhões, entre 1988 e 1995.

Iran estreou na TV Tupi como manipulador de fantoches, nos anos 1950, e depois foi chamado para o elenco da Praça da Alegria, onde chamou a atenção da TV Globo.

Na Herbert Richers, o ator trabalhou com dublagem e atuou na novela Milagres de Jesus, produzido pela Record, e ao longo dos anos 2000 voltou a Escolinha do Barulho e a Escolinha do Gugu, séries baseadas no clássico de Anysio.

O ator Iran Lima deixa a esposa e três filhos de seu primeiro casamento.

Luxo no ar

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo comprou um novo jatinho para cumprir a agenda de shows da sua carreira solo. O pai de Wanessa ainda renovou sua frota de ônibus para viajar com seu projeto ‘Rústico’.

Até o fim do ano, a agenda do famoso está lotada, somando 60 shows deste projeto inédito que passa por muitas regiões do país.

“Reformei minha frota todinha. Comprei um ônibus novo, uma carreta nova, um jatinho Zezé Di Camargo Rústico e Estou terminando de decorar meu escritório em São Paulo, em Alphaville”, disse o cantor no canal de André Piunti no YouTube.

As últimas apresentações de Zezé aconteceram nas cidades de Resende Costa, Minas Gerais, e na cidade de Duque de Caxias (RJ), na Baixada Fluminense. De lá, ele seguiu para sua fazenda em Goiás.