BBB 25: Luana Piovani disse sim ou não pra próxima temporada do reality?

Luana Piovani é um dos nomes mais cotados para o Camarote do BBB, mas não parece que Boninho vai conseguir confinar a famosa na casa mais vigiada do Brasil em 2025. Recentemente, a atriz disse que a Globo “não tem dinheiro” para bancar sua participação no reality show.

A polêmica foi gerada depois que uma seguidora escreveu: “Queria ver você no BBB, mas acho que não vai rolar, né?”. Em seguida, Luana respondeu que a emissora não estaria disposta a pagar o preço alto pela participação.

Inscrições

As inscrições para o Big Brother Brasil 25 estão abertas desde o mês de abril para aqueles que desejam fazer parte do grupo Pipoca. Desta vez, Boninho vai selecionar duplas, sejam amigos ou familiares.

Vale lembrar que os famosos selecionados para o Camarote não precisam de inscrição. Eles são chamados pela produção do reality da Globo.

Luana Piovani chora

Enquanto Iza falava em rede de apoio após o rompimento com Yuri Lima, a atriz Luana Piovani aproveitou para mandar uma mensagem realista para a cantora, que está no sexto mês de gestação de sua primeira filha, Nala, fruto da relação com o jogador de futebol.

No vídeo postado no seu perfil oficial do Instagram, Luana revelou que o namoro com o fotógrafo e empresário Lucas Bittencourt também chegou ao fim e que neste momento ela e a cantora sofrem com a dor de perder alguém.

“Ela vai viver essa dor. Por mais amor que ela tenha, por mais pessoas que a abracem, ela está vivendo essa dor, e não vai passar rápido”, disse a famosa, que mora em Portugal, para Iza.

Luana também diz que fica triste pela cantora enfrentar a dor de perder a fantasia que não deu certo e diz que sabe “a frustração que é” viver isso.

Durante o desabafo emotivo, a celebridade recordou dos sonhos que tinha com o ex-BBB Pedro Scooby, pai dos seus dois filhos e com quem viveu um relacionamento turbulento.

“Vivi essa fantasia da vida em família boa durante uns quatro anos, mas a fantasia acabou e dói praticamente todos os dias”, disse a famosa, que falou na frustração do casamento não ter dado certo.