A filha de Angelina Jolie, Shiloh, publicou um anúncio no jornal informando que deixará de usar o sobrenome Pitt

Num movimento surpreendente, Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, filha dos famosos atores Angelina Jolie e Brad Pitt, decidiu remover o sobrenome de seu pai de seu nome. A jovem de 18 anos recentemente publicou um anúncio legal no jornal Los Angeles Times, notificando sua intenção de mudar seu nome para Shiloh Nouvel Jolie. De acordo com a lei da Califórnia, é necessário publicar um pedido na seção de anúncios de um jornal de circulação geral para realizar uma mudança de nome legal.

O fato de Shiloh ter tomado essa decisão em seu 18º aniversário em maio gerou uma onda de especulações. Essa ação sugere que ela não deseja estar associada a seu pai no meio da amarga batalha de divórcio que Brad Pitt está enfrentando com Angelina Jolie.

A filha de Angelina Jolie, Shiloh, publicou um anúncio no jornal

Uma fonte próxima à família revelou ao "Entertainment Tonight" que Shiloh contratou e pagou seu próprio advogado para este processo, indicando que Angelina Jolie não estava ciente e não pode falar sobre o assunto. No entanto, fontes próximas a Brad Pitt questionam quem realmente esteve por trás desse movimento significativo, insinuando que pode haver influências externas.

De acordo com um relatório da People, Brad Pitt está consciente e perturbado pelas ações de sua filha. "Nunca sentiu tanta alegria quanto quando ela nasceu. Ele sempre quis uma filha", compartilhou uma fonte. "Os lembretes de que ele perdeu seus filhos, é claro, não são fáceis para Brad. Ele ama seus filhos e sente falta deles. É muito triste".

Este não é o primeiro incidente em que os filhos do ex-casal tomam medidas semelhantes. Zahara, a filha mais velha de Pitt e Jolie, fez manchetes no outono passado durante uma cerimônia de indução da irmandade Alpha Kappa Alpha em novembro de 2023, onde orgulhosamente gritou seu nome abreviado, "Zahara Marley Jolie". Além disso, Vivienne Jolie-Pitt, de 16 anos, também deixou de usar o sobrenome de seu pai, optando por "Vivienne Jolie" no programa da Broadway para a adaptação de "The Outsiders", onde trabalhou como assistente ao lado de sua mãe.

Desde a separação em 2016, Pitt e Jolie têm estado em uma batalha constante pela custódia de seus filhos, que se tornou cada vez mais amarga ao longo dos anos. Embora Pitt tenha inicialmente conquistado um acordo de custódia compartilhada em 2021, este foi posteriormente revogado no mesmo ano. Além disso, o ex-segurança da família, Tony Webb, alegou em documentos judiciais apresentados em maio que Jolie havia incentivado as crianças a evitar o pai durante as visitas. Apesar de terem sido legalmente declarados solteiros em 2019, as disputas sobre a custódia das crianças e a propriedade de sua vinícola Chateau Miraval continuam.