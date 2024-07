11 anos do príncipe George: Veja os próximos passos na sua formação real

Príncipe George, herdeiro da coroa britânica e filho mais velho de William e Kate Middleton, celebra seu 11º aniversário nesta segunda-feira. Como segundo na linha de sucessão, George tem sido preparado desde cedo para eventualmente assumir o trono após seu pai. Com esta nova idade, ele se aproxima de etapas significativas na tradicional formação dos futuros reis britânicos. Na manhã de seu aniversário, Kate homenageou o filho em suas redes sociais com uma foto tirada por ela mesma, acompanhada da legenda: “Desejando ao príncipe George um feliz 11º aniversário hoje!”

Educação e tradição

Como todo primogênito de um herdeiro do trono britânico, George deverá seguir alguns protocolos e ritos de passagem nos próximos anos para se preparar para a monarquia. Entre os passos importantes está a possível entrada no Eton College, uma instituição britânica de elite para meninos. Essa etapa tem sido discutida entre William e Kate, mas a imprensa internacional relatou que William conseguiu convencer Kate sobre a importância dessa tradição familiar. George deve ingressar no Eton College aos 13 anos, em 2026. A escola tem uma longa tradição na educação de membros da família real, incluindo o rei Charles, William, e Harry, além de figuras notáveis como o ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson e o escritor George Orwell.

Protocolos e preparação

Além da educação formal, George também deverá seguir outros protocolos reais. A partir dos 12 anos, ele não poderá mais viajar no mesmo avião que seu pai, uma regra que visa preservar a linha de sucessão em caso de acidente fatal. Esta medida entra em vigor para George em julho do próximo ano.

Outro aspecto importante da vida de George será a necessidade de obter autorização real para seu casamento, conforme a Lei de Casamentos Reais de 1772. Essa lei exige que qualquer noivo ou noiva em potencial de membros da realeza sênior receba a aprovação oficial do monarca vigente, atualmente o rei Charles. Esse protocolo foi seguido por William e Harry e será o mesmo para George quando chegar a hora.