Parecem avós: a princesa Leonor e a infanta Sofia surpreendem com estes visuais e são alvo de críticas

A princesa Leonor está focada em “treinar” para quando chegar a hora de assumir as rédeas da monarquia da Espanha, pois agora é cada vez mais comum que tenha mais compromissos. Nesta sexta-feira, 12 de julho, ela viajou sozinha pela primeira vez a Portugal em representação de seu país para desenvolver alguns acordos institucionais.

ANÚNCIO

Embora a visita tenha durado apenas oito horas, ela se saiu muito bem na reunião que teve com jovens cientistas e o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa. Como de costume, o acerto em seu visual lhe deu a sobriedade que caracteriza as monarquias. Ela usava um conjunto de calças e blazer vermelho, do mesmo tom da bandeira espanhola.

O look foi combinado com sapatos de bico fino em tom nude. Ela deixou o cabelo solto como de costume e usou uma maquiagem natural. A semelhança com sua mãe, a rainha Letizia, foi surpreendente.

As peças “de avó” que as herdeiras espanholas usaram

A princesa Leonor presidiu, na última quarta-feira, 10 de julho, a 15ª edição dos Prêmios Princesa de Girona. A herdeira do trono esteve acompanhada pelo rei de Espanha, Felipe, sua mãe Letizia e sua irmã, a infanta Sofia. Ambas chamaram a atenção, mas de forma negativa, pelos trajes que usaram para a ocasião. Sua majestade também não escapou das críticas, chegando até a ser culpada.

Leonor usava um vestido azul marinho midi de corte evasê, da marca Self Portrait, que tinha detalhes em renda na região do peito, revelando parte da pele, com mangas curtas, enquanto a saia era em A e chegava até a panturrilha, e calçava sapatilhas pretas pontiagudas.

A irmã dela, a infanta Sofía, de 17 anos, usava um terno de calça elegante flare, cintura alta, com uma blusa de manga longa e gola redonda, ambas em azul claro, completadas com sapatilhas prateadas. Sua mãe, Letizia, por sua vez, usava um vestido midi branco jovial, com corte evasê, com mangas e detalhes florais em preto e sandálias pretas amarradas no tornozelo e de salto baixo.

A foto de família divulgada pela Casa Real recebeu muitas críticas nas redes sociais. "Alguém dê conselhos a essas meninas sobre como se vestir, por favor!", "Por favor, repensem os estilos da infanta e da princesa, são lindas e sempre se vestem terrivelmente", "Vestem a princesa e a infanta com roupas de 10/20 anos a mais", "Por favor, vistam as princesas de acordo com a idade delas, parecem avós", escreveram os internautas.

Entretanto, a rainha consorte foi acusada de querer destaque e criticada: “Por que a rainha Letícia sempre se veste mais jovem do que suas filhas?”, “Não entendo a rainha vestida de forma mais jovem e suas filhas como senhoras mais velhas. Não sei quem as aconselha na hora de se vestir”, “Das três, a que parece vestida de forma mais ‘jovem’ é a rainha Letícia 😂”, “A senhora tem que se destacar! 😬”.