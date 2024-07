Assim estão bonitos Maddox, Pax e Knox, filhos de Angelina Jolie e Brad Pitt

Angelina Jolie e Brad Pitt tornaram-se um dos casais mais cobiçados de Hollywood, sendo dois dos atores mais bonitos, o que colocou em destaque midiático seus seis filhos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne Jolie-Pitt, os quais eles têm tentado manter longe da vida pública.

ANÚNCIO

No entanto, a sua polêmica separação não só os expôs a ambos, mas também aos seus primogênitos, que são captados por paparazzis em cada um dos seus passeios.

Os pequenos que costumavam aparecer nos braços do ex-parceiro há alguns anos atrás, tornaram-se adultos e adolescentes que atraem olhares com seu atrativo físico, ao melhor estilo de seus pais.

Assim parecem Maddox, Pax e Knox, filhos de Angelina Jolie e Brad Pitt

Angelina Jolie ficou com a custódia e apoio de seus filhos após acusar Brad Pitt de violência doméstica, o que levou vários de seus filhos a remover o sobrenome de seus pais nos últimos meses, confirmando assim a má relação que mantêm com o ator.

E é que Maddox e Pax já chegaram à vida adulta, então têm critérios suficientes para assumir o controle de suas vidas e decidir o que querem e o que não querem, então carregar o sobrenome Pitt não parece ser motivo de muito orgulho para eles, enquanto Knox, que é o filho biológico do ex-casal, ainda não esclareceu o que fará em relação ao seu futuro e à relação com seu pai.

A verdade é que, embora apenas Knox seja o filho biológico de Jolie e Pitt, seus outros dois filhos homens também têm chamado a atenção em suas últimas aparições ao lado de sua mãe.

No caso de Maddox, de 22 anos, ele é de origem cambojana e está estudando na Universidade Yonsei, na Coreia do Sul, ciências com foco em biotecnologia. Ele também atuou como produtor executivo no filme First They Killed My Father de 2017, uma adaptação do livro de Loung Ung sobre o genocídio cambojano, no qual trabalhou com sua mãe.

ANÚNCIO

Sobre Pax, sabe-se que nasceu em 29 de novembro de 2003 e antes de ser adotado por Angelina, ele esteve em um orfanato nos arredores da cidade de Ho Chi Minh, Vietnã, agora o jovem seguiu os passos no mundo da atuação.

Pax foi responsável por dar voz ao personagem Yoo no filme animado Kung Fu Panda 3 em 2016, também trabalhou como fotógrafo de set em First They Killed My Father, ajudou na decoração do Atelier Jolie, um coletivo de moda em Nova York, e trabalhou como assistente de direção no set italiano do próximo filme Without Blood.

No caso de Knox, que foi visto nas últimas semanas comprando com a famosa, aos 16 anos, é um verdadeiro conquistador de corações com uma combinação de traços de seus pais. Apesar de sua pouca idade, ele também experimentou, como seus irmãos, o mundo do entretenimento ao ser a voz de Ku Ku, personagem do filme Kung Fu Panda 3.