A viciante série que foi aplaudida por todo o mundo está saindo da Netflix, você deve assistí-la agora

Assim como a plataforma Netflix se renova com filmes, séries e documentários todo mês, existem algumas produções muito escondidas em seu catálogo que merecem recomendação. Uma delas é uma série de 2015 chamada “Ponto cego”, uma produção de ficção científica que possui cinco temporadas e será retirada no primeiro dia de agosto.

ANÚNCIO

A primeira temporada estreou em 2015 e a quinta e última em 2020. Tem 100 episódios e cada um deles tem uma duração média de 42 minutos. É um drama cheio de intriga. Em 1 de agosto, será retirada da plataforma de streaming, conforme informou o portal Qué Ver.

‘Ponto Cego’ é uma minissérie de TV americana criada por Martin Gero, que também a dirigiu junto com outros diretores destacados. Esta produção é estrelada por Sullivan Stapleton, Jaimie Alexander e Rob Brown.

A sinopse desta produção disponível na Netflix diz: “Seguindo as pistas ocultas nos enigmáticos tatuagens de uma mulher amnésica, o agente do FBI Kurt Weller embarca na investigação de uma grande conspiração”.

Um corpo tatuado e algumas pistas

A jovem Jane Doe aparece nua, com o corpo totalmente tatuado e sem memórias do seu passado, dentro de uma mala de viagem abandonada no meio da praça de Times Square.

Este caso chama a atenção do FBI, que logo descobre que as misteriosas tatuagens que percorrem sua anatomia são de fato um tipo de mapa para evitar uma conspiração criminosa que ameaça a segurança do país, informou o El Universal.

O elenco desta produção é liderado por Sullivan Stapleton, Jaimie Alexander, Rob Brown, Audrey Esparza, Ashley Johnson, Ukweli Roach, Marianne Jean-Baptiste, Michelle Hurd, Luke Mitchell e Archie Panjabi.

ANÚNCIO

Esta série se tornou, durante suas primeiras temporadas, uma das produções mais consumidas e populares da Netflix. Os críticos a recomendam.

A crítica do The New York Times afirma que “Com um elenco sólido e uma abordagem fresca, ‘Ponto Cego’ pelo menos deveria fazer com que vocês assistissem alguns episódios para ver para onde os leva”.