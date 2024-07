A polêmica homenagem de Camila Parker a Lady Di

Camila Parker tem lutado ao longo destes anos para tentar se livrar do fantasma da antiga esposa de seu marido, o rei Charles III. No entanto, seus esforços têm sido pouco vitoriosos, já que a imagem de Lady Di faz parte de um legado muito difícil de apagar. Em questões relacionadas à caridade ou moda, como Diana de Gales, não haverá outra igual.

Camila Parker fez uma homenagem a Lady Di: o que ela fez?

Parece que Camila já percebeu que se livrar da marca deixada por Diana Spencer não é algo possível, então recentemente deu vida à famosa frase “se não pode vencê-los, junte-se a eles”, resignando-se a fazer parte do grupo de milhões de mulheres que não têm medo de considerar a ‘princesa do povo’ como sua principal referência de estilo e moda.

Rainha Camila Parker (Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage)

Desta forma, recentemente, a soberana do Reino Unido sucumbiu aos encantos de um magnífico acessório de moda, o qual não hesitou em exibir diante das câmeras, dando assim uma clara e descarada piscadela a Lady Di, de acordo com as informações do site Vanidades.

Qual foi a peça que Camila Parker usou e que foi uma clara homenagem a Lady Di?

Na sua aparição no décimo quinto aniversário do Parlamento Galês, que ocorreu em Cardiff no passado dia 11 de junho, a rainha Camila Parker chamou a atenção por usar a magnífica bolsa que a maison francesa Dior batizou com o nome da princesa Diana de Gales: a Lady Dior.

Rainha Camila Parker (Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage)

Para essa cerimônia, a soberana também usou o vestido rosa de Anna Valentine que ela usou pela primeira vez no casamento de Harry e Meghan Markle, o que também foi uma homenagem ao duque de Sussex, mas não foi uma grande surpresa, considerando que o evento aconteceu no País de Gales, região da qual o irmão de William foi príncipe em algum momento, assim como sua falecida mãe.