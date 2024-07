Camila Parker faz 77 anos e nas redes sociais estão zombando de suas fotos quando jovem

Camila Parker e Charles III conseguiram confirmar seu amor depois de se conhecerem em 1970 e viveram uma bela amizade que se transformou em um conturbado romance, já que se tornaram amantes quando o príncipe de Gales na época estava casado com Lady Di, o que gerou forte rejeição contra eles, especialmente em relação à atual rainha consorte.

Camila Parker e seu visual envelhecido em sua juventude

A rainha consorte passou toda a sua vida sendo comparada com Lady Di, pois afirmam que não consegue superar a sua beleza, elegância e estilo, além do grande coração da saudosa princesa de Gales e princesa do povo.

Camila Parker completa 77 anos e as redes zombam de suas fotos quando ela era jovem: “Ela nasceu velha” (Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Get)

Embora Camila seja considerada a amante desprezível, conseguiu se tornar uma das figuras mais importantes da realeza britânica ao se casar com Carlos e ser coroados como novos reis do Reino Unido. Apesar disso, sua aparência física ainda é alvo de piadas, especialmente suas fotografias do passado.

Os fãs de Diana de Gales não conseguem conceber que o monarca a tenha trocado por Camila, e que ela tenha sido o seu grande amor, apesar da mulher encantadora que esteve ao seu lado durante vários anos, que também se tornou mãe dos seus filhos: o príncipe William e o príncipe Harry.

As fotografias virais de Camila Parker na sua juventude

Embora haja muitas imagens da princesa de Gales nas redes sociais com suas diferentes roupas que se tornaram tendência na década de 90, alguns se perguntaram sobre a aparência física de Camila em sua juventude.

Camila Parker completa 77 anos e as redes zombam de suas fotos quando ela era jovem: “Ela nasceu velha” (Frank Barratt/Getty Images)

É por isso que os internautas afirmam que não tem o mesmo charme e até mesmo mencionam que já estava envelhecida em sua juventude.

“Camila nasceu envelhecida”, “Eu pensava que veria fotos de Camila jovem, mas ela parece igual”, “A rainha nasceu com 70 anos”, “Sério que Charles trocou a Diana por ela?”, “Sempre teve 2000 anos 😂 são brincadeiras”, “Carlos e suas preferências culpadas”, “Feia e sem graça”, são algumas das reações.