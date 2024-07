Preocupados, fãs de Silvio Santos reagem na web: ‘Não pode morrer’

Internado no Hospital Albert Einstein, Silvio Santos virou o assunto da vez no X (antigo Twitter), onde fotos do apresentador e pedidos de oração por sua saúde vem assustando alguns fãs que não acompanharam as últimas notícias sobre o dono do SBT.

Enquanto uma fã questionou como o pai de Patrícia Abravanel foi parar no topo das trends do X, um outro escreveu: “Estamos em oração pela vida do Silvio Santos”.

As muitas fotos de Silvio publicadas na rede social também alarmou os admiradores do comunicador: “Vi uma foto preta e branca do Silvio Santos e já me assustei, ele pode morrer não”.

Diante disso, há quem lembre que um dia o dono do SBT e da Jequiti vai morrer, mas ressalta que “sua história” nunca vai ser esquecida.

As reações inesperadas sobre a internação de Silvio Santos na última terça-feira (16) também andam dominando os sonhos: “Deus misericordioso, sonhei que o Silvio Santos tinha morrido”.

O atual estado de saúde

Silvio Santos segue internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. Mas, segundo o Metrópoles, pessoas próximas ao dono do Baú afirmaram que a família revelou que ele passa bem e está num quarto.

Já a assessoria do SBT negou que o apresentador esteja com a gripe H1N1, informação dada pelo jornal Folha de S. Paulo, nesta quarta-feira (17).

Herança de Silvio Santos

Aos 93 anos, Silvio Santos está afastado da televisão, mas o apresentador já discute bastidores os detalhes que envolvem a herança milionária que ele vai deixar para suas filhas e esposa após sua morte.

A grande questão para os fãs é quem fica com o SBT após a partida deste gigante da televisão brasileira e, segundo Cintia Abravanel, o assunto já foi resolvido e colocado em testamento.

A primeira filha de Silvio Santos, de 93 anos, revelou à coluna F5, da Folha de S. Paulo, que a emissora é de suas irmãs e que ela quer distância deste mundo.

“O SBT é das minhas irmãs. Agora, se elas estão tomando conta direito? Elas estão aprendendo e é muito difícil trabalhar lá. São muitas coisas, muitas pessoas… Lidar com ego, vaidade… É difícil”.