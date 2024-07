Filha de Jennifer Lopez parece um clone do pai revelam últimas fotos da cantora

Nas diferentes imagens capturadas durante um passeio em família neste fim de semana, é possível ver Jennifer Lopez muito feliz no Hudson Theater, na cidade de Nova York, para desfrutar da peça “Merrily We Roll Along”, estrelada por Daniel Radcliffe.

Numa delas, a intérprete de On the floor é vista abraçando emocionalmente Emme, uma de suas gêmeas, que tem cabelos curtos, óculos claros e não deixa de chamar a atenção pela incrível semelhança com seu pai, o renomado cantor de salsa porto-riquenho, de acordo com as informações fornecidas pelo site Amexi.

Jennifer Lopez e Marc Anthony estiveram casados por mais de uma década, especificamente durante 14 anos. Durante a sua união, tiveram Emme e Max, mas embora para a Diva do Bronx sejam os seus únicos filhos, o salsero tem mais cinco filhos, pois recentemente voltou a ser pai com a chegada do seu último bebê com a reconhecida modelo Nadia Ferreira.

Emme não se parece com seu irmão Ryan Muñiz.

Emme não é muito parecida com Ryan Muñiz, outro dos filhos de Marc Anthony que está seguindo carreira no mundo da moda e que teve com a antiga rainha da beleza Dayanara Torres, com quem também deu as boas-vindas ao mundo a Cristian, um jovem talentoso radicado em Nova York.

Os gémeos são mais próximos de sua mãe, que não se cansa de exibi-los nas redes sociais, e também compartilham um relacionamento próximo com Ben Affleck, atual marido da cantora.