Estreia o primeiro trailer de ‘Capitão América: Admirável Mundo Novo’

O Universo Marvel continua se expandindo, como evidenciado pelo próximo lançamento de ‘Capitão América: Admirável Mundo Novo’, filme que terá Anthony Mackie como Capitão América. Falcon, interpretado por Mackie em filmes anteriores do Universo Cinematográfico da Marvel, oficialmente assumindo o legado do Capitão América no episódio final de ‘Falcão e o Soldado Invernal’, que estreou no Disney+ em 2021.

O filme abordará vários conflitos, que se desenrolam a partir da reunião com o presidente eleito dos Estados Unidos, Thaddeus Ross, interpretado por Harrison Ford, em sua estreia no MCU.

Sam encontra-se no meio de um conflito internacional, e terá que descobrir a razão de uma trama mundial nefasta antes que o verdadeiro mentor por trás dela faça com que o mundo inteiro entre em caos.

No elenco de ‘Capitão América: Admirável Mundo Novo’, destacam-se personalidades como Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, com Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson e Harrison Ford. O filme é dirigido por Julius Onah e produzido por Kevin Feige e Nate Moore; por outro lado, Louis D’Esposito e Charles Newirth são os produtores executivos.

A poucos meses de sua estreia, o pôster e o teaser oficial foram publicados, revelando as primeiras imagens que fazem parte da nova aposta da Marvel Studios. Como resultado, os fãs deste famoso super-herói reagiram com entusiasmo ao saber mais sobre o futuro deste personagem e do restante do universo.

‘Capitán América: Admirável Mundo Novo’ (Foto: Especial / Marvel)

‘O Capitão América: Admirável Mundo Novo’ estará disponível em todos os cinemas a partir de 13 de fevereiro de 2025 e tudo indica que posteriormente chegará à plataforma da Disney+, onde os usuários poderão desfrutar do filme quantas vezes quiserem.