Zac Efron tem má sorte no amor? Estes têm sido todos os romances do ator

Zac Efron é um dos galãs mais requisitados da indústria de Hollywood desde que alcançou fama mundial aos 18 anos de idade com sua atuação principal no filme High School Musical.

Ao contrário de muitas outras jovens estrelas, Efron conseguiu se manter relevante graças a uma combinação de talento, carisma, beleza e dedicação ao seu trabalho no mundo do entretenimento.

No entanto, apesar de ter conquistado milhões ao redor do mundo e estar imparável colhendo sucessos no campo profissional, o galã parece não ter sorte no terreno do amor.

Durante sua passagem pela meca do cinema, o galã de Um assunto de família teve romances com algumas das atrizes mais bonitas, como Vanessa Hudgens, Alexandra Daddario e Lily Collins.

No entanto, no programa The Ellen DeGeneres Show, ele admitiu que ter encontros é "um pouco difícil" para ele. "Uma situação desconfortável e forçada é muito estranha. Especialmente para mim, por alguma razão", disse.

“Gosto de sair e fazer algo aventureiro. Gosto de sair e fazer alguma atividade louca”, acrescentou na entrevista de 2016. Efron até confessou que também não teve sorte com os aplicativos de encontros.

“Surpreendentemente, quando me inscrevi no Tinder, ninguém fez swipe em mim!”, revelou ao The Times. “Eles pensaram que (meu perfil) era falso”. Mas, quem foram todas as namoradas do famoso ator? "

Se quiser saber ou relembrar, continue lendo, pois a seguir vamos contar quem foram as mulheres que teriam conquistado o coração do intérprete de 36 anos de idade.

Vanessa Hudgens

O relacionamento mais conhecido de Zac Efron foi um dos seus primeiros. Trata-se do que ele teve com Vanessa Hudgens, a quem conheceu aos 17 anos enquanto filmava o filme High School Musical em 2005.

Os atores começaram um relacionamento rapidamente que durou até 2010. De acordo com a Us Weekly, a separação foi mútua e ambos decidiram seguir caminhos separados.

Lily Collins

Efron teve uma nova chance no amor com a atriz Lily Collins em 2012. No entanto, o romance deles foi muito breve, pois terminaram apenas três meses depois de começar.

No entanto, de acordo com uma fonte interna da revista mencionada anteriormente, "nunca foi algo sério; foi algo casual e desapareceu. Eles nunca estavam no mesmo lugar ao mesmo tempo", afirmou.

Michelle Rodríguez

Zac teve um breve romance com a atriz Michelle Rodríguez em 2014. Durante o verão daquele ano, foram vistos muito carinhosos em férias pela Europa e outros lugares.

No entanto, em agosto daquele ano, eles já haviam colocado um ponto final no romance. De acordo com fontes citadas pela mídia, esses sempre foram os termos de Rodríguez, mas ele parecia realmente interessado nela.

Sami Miró

O ator de O Rei do Show voltou a apostar no amor com a empresária Sami Miró no final de 2014. O casal manteve um relacionamento por quase dois anos, mas terminaram em abril de 2016.

Alexandra Daddario

Zac Efron e Alexandra Daddario protagonizaram rumores de romance depois de atuarem juntos em Baywatch (2017). A atriz negou que houvesse algo mais do que amizade entre eles.

No entanto, em março de 2018, foram vistos passeando com seus cachorros juntos em Los Angeles. Mais tarde, em agosto, ele a chamou de "hot bitch" no Instagram, mas parece que o sentimento não prosperou.

Rebeca Ferguson

Zac voltou a liderar especulações sobre um relacionamento com a atriz Rebeca Ferguson em dezembro de 2017. Os rumores começaram depois que ele compartilhou uma foto dos dois no Instagram.

No postal, ela olha atentamente para ele enquanto ele a abraça com o braço. “Uma imagem vale mais que mil palavras”, ele expressou no pé do post. Os atores se recusaram a confirmar ou negar os rumores.

Sarah Bro

Efron e Sarah Bro desencadearam rumores de namoro quando foram vistos frequentando uma aula de fitness em Los Angeles em janeiro de 2019. Em março daquele ano, a revista Us Weekly confirmou que estavam namorando.

Infelizmente, em janeiro de 2020, a notícia de que eles haviam se separado foi divulgada. A suposta razão seria a intenção do ator de retomar seu relacionamento com a atriz Halston Sage.

Halston Sage

Halston Sage e Zac Efron, que atuaram juntos em "Neighbors", começaram um romance em abril de 2014, de acordo com o "E! News". No entanto, Zac revelou estar solteiro novamente apenas três meses depois.

A dupla foi novamente ligada romanticamente no final de 2019. Na verdade, informantes asseguraram à revista mencionada que estavam em um "relacionamento sério" em janeiro de 2020, mas se separaram mais tarde no mesmo ano.

Vanessa Valladares

O galã americano conheceu a modelo Vanessa Valladares quando ela trabalhava na Byron Bay General Store & Café, na Austrália, em junho de 2020. Na época, eles apenas se tornaram amigos.

No entanto, sua simpatia rapidamente se transformou em romance e começaram a namorar cerca de três meses depois. O relacionamento não durou muito, pois a mídia confirmou a separação em abril de 2021.