O aclamado filme romântico que está escondido na Netflix: vai te emocionar

A plataforma da Netflix renova-se mês a mês com filmes e séries que mantêm os espectadores grudados na tela. Do gênero romântico, um dos mais assistidos, há uma produção que você não pode perder. Trata-se de ‘Um Amor Inesperado’, protagonizada por Ricardo Darín e Mercedes Morán.

ANÚNCIO

Esta comédia romântica coescrita e dirigida por Juan Vera e produzida pela Patagonik Film Group tem a duração de 136 minutos e, embora tenha sido lançada em 2018, há alguns meses foi adicionada à plataforma de streaming e é um sucesso.

A trama segue Marcos e Ana, um casal que, depois de 25 anos de casamento, decide explorar caminhos separados em busca de reacender a chama de sua vida amorosa.

Trata-se de um filme da plataforma de streaming que oferece um olhar sincero e muitas vezes humorístico sobre os desafios de manter a paixão e a conexão emocional à medida que os casais envelhecem.

Em busca de aventuras românticas

Darín, conhecido por sua habilidade em transmitir uma ampla gama de emoções, brilha em sua interpretação de Marcos, enquanto Morán traz profundidade e autenticidade ao personagem de Ana.

No dia em que seu filho vai estudar na Espanha e se deparam com o ninho vazio, eles enfrentam o vazio que vinha se formando quase imperceptivelmente entre eles e, em uma conversa, percebem que não têm mais nada em comum que os mantenha como casal.

Simplesmente, a paixão começou a se extinguir e, sem saber como reagir, decidem se separar. A partir desse momento, começam a viver sua solteirice em meio a uma infinidade de desventuras amorosas através do Tinder, Facebook ou Instagram.

ANÚNCIO

O portal Rating Cero destaca que a jornada deste casal em busca do amor menos esperado levanta questões universais sobre a natureza do compromisso e a busca constante pela felicidade no contexto de relacionamentos de longa duração.

Com diálogos inteligentes e momentos emocionantes, “Um Amor Inesperado” é um filme que convida à reflexão sobre o amor, a intimidade e a importância de se redescobrir na segunda metade da vida.