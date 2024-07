House Of The Dragon: Onde está sendo gravado o spin-off de Game Of Thrones?

O sucesso de ‘House of the Dragon’, o aguardado spin-off de ‘Game of Thrones’, não reside apenas em sua trama envolvente e personagens

O sucesso de ‘House of the Dragon’, o aguardado spin-off de ‘Game of Thrones’, não reside apenas em sua trama envolvente e personagens, mas também nos impressionantes locais de filmagem que dão vida aos vastos cenários de Westeros.

ANÚNCIO

A série, que continua explorando a luta pelo poder na família Targaryen, foi filmada em várias locações reais que trazem autenticidade e beleza visual à produção.

Um dos cenários mais destacados é Driftmark, o lar ancestral da Casa Velaryon. As cenas foram filmadas na Cornualha, Inglaterra, especificamente em St Michael’s Mount, uma ilha histórica localizada em frente à costa de Marazion.

Este lugar não só oferece paisagens pitorescas, mas também apresentou desafios logísticos, uma vez que os materiais precisavam ser transportados com semanas de antecedência devido à difícil acessibilidade.

Porto Real

Porto Real, a emblemática capital dos Sete Reinos, ganha vida na série através de vários locais em Espanha.

A Praça Maior de Trujillo foi usada para as cenas da praça principal, enquanto o Casco Antigo de Cáceres serviu de pano de fundo para as inquietantes cenas da Guarda da Cidade e as saídas noturnas de Daemon e Rhaenyra Targaryen.

Pedra do Dragão

O icônico castelo dos Targaryen também foi filmado em vários locais. As cenas externas foram filmadas em Monsanto, Portugal, uma pequena vila conhecida por suas rochas e estruturas antigas.

ANÚNCIO

Além disso, a confrontação na ponte entre os Verdes e os Negros foi filmada em Gaztelugatxe, no País Basco, um local famoso por sua impressionante ermida e sua ponte sinuosa.

Stepstones

As Stepstones, onde Daemon Targaryen luta contra as forças da Triarquia, foram filmadas em Kynance Cove, Cornwall. Este local é conhecido por sua areia branca e águas turquesas, oferecendo um cenário espetacular para as intensas batalhas da série.

Salão do Trono de Ferro

Finalmente, as cenas internas do Trono de Ferro foram filmadas nos Estúdios Warner Bros. Leavesden, na Inglaterra.

Este estudo, com uma rica história na produção cinematográfica, tem sido o lar de muitas produções icônicas, incluindo os filmes de Harry Potter.