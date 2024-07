Descubra outra série escrita pela autora de Pedaço de Mim para o streaming

Angela Chaves, autora de ‘Pedaço de Mim’ (Netflix) e ‘Éramos Seis’ (Globo), já está com um novo projeto para o streaming. Ela chamou Mariana Torres para a produção de uma série baseada no livro ‘Véspera’ de Carla Madeira.

ANÚNCIO

Ao que tudo indica, a produção brasileira será escrita para a Max e deve contar com aproximadamente oito episódios.

O livro da autora Carla Madeira

Lançado no ano de 2021, ‘Véspera’ é o terceiro e mais recente livro da autora Carla Madeira e conta a história de Vedina, uma mulher que enfrenta um casamento complicado e num momento de desespero abandona o filho.

Arrependida, ela retorna para o local onde o deixou e descobre que ele desapareceu.

Próximos lançamentos da Max

O documentário Faye chega a plataforma no dia 14 de julho. Este é o primeiro doc sobre a atriz Faye Dunaway, uma das lendas de Hollywood.

Vencedora do Oscar, Faye discute abertamente os triunfos e desafios de sua carreira, com papéis em ‘Bonnie & Clyde’, ‘Chinatown’ e ‘Network’, que a fez ganhar o prêmio de Melhor Atriz em 1977.

Através dessas reflexões, ela corajosamente explora descobertas pessoais, incluindo as suas lutas com problemas de saúde mental e transtorno bipolar, a sua história familiar ao crescer numa pequena cidade na Flórida e como a intensidade das personagens que interpretou ainda impactam quem ela é hoje.

ANÚNCIO

Além de Faye, o filme inclui entrevistas com o seu filho Liam Dunaway O’Neill, bem como com os seus colegas e amigos, incluindo Sharon Stone, Mickey Rourke e James Gray.

Já no dia 16 de julho chega nesta plataforma de streaming a terceira temporada da série All American: Homecoming, que segue a vida de um jovem tenista aspirante de Beverly Hills e um jogador de basebol da elite de Chicago enquanto enfrentam as mais altas apostas dos esportes universitários.