Até as celebridades emprestam roupas: Hailey Bieber usou o conjunto mais confortável e favorito de Kendall Jenner

Quem nunca gostou de alguma peça de roupa da sua amiga? Muitas mulheres já fizeram match com uma blusa, calça, saia ou vestido, e é claro que, se a confiança é grande o suficiente, as mais ousadas não hesitam em pedir emprestado para também usá-la em uma ocasião especial. Isso não é algo que apenas as “pessoas comuns” fazem, as celebridades também o fazem.

Kendall Jenner e Hailey Bieber são amigas de alma. Elas se conheceram através da irmã de Kendall Jenner, Kylie Jenner, e de sua prima Ireland, que é filha de Alec Baldwin, e desde então são inseparáveis, tanto que compartilham uma tatuagem que simboliza sua união inquebrável desde 2015.

“Sempre estivemos próximas, com o passar do tempo amadurecemos. Realmente encontramos nossa própria identidade, o que acredito ser importante para ambas”, disse Jenner, de acordo com um artigo do veículo de comunicação peruano Cosas.

Hailey e Kendall Instagram (Instagram @kendalljenner)

Ambas adoram moda e é de se supor que tenham gostos semelhantes. As duas celebridades também compartilham a mesma estilista, Dani Michelle, que em 2023 foi considerada a estilista do ano pela The Hollywood Reporter. Segundo o jornal La Nación, a fashionista revelou que nenhuma roupa usada por essas artistas é escolhida ao acaso.

Bem, há um trabalho árduo para projetar, escolher e depurar o que eles usarão em seu dia a dia. Michelle disse: "No estilo de 'vida real', o estilista investiga diferentes coleções de diferentes designers e procura contar uma história. Criamos planilhas onde às vezes rastreamos até 60 designers diferentes de todo o mundo. Desde pequenas marcas com menos de mil seguidores até comerciantes vintage com peças únicas. (...) Uma vez que recebemos tudo, montamos para criar um estilo de vida para o cliente".

Na vida das estrelas do espetáculo, nada é improvisado, pois o que elas usam pode gerar milhares de dólares em lucros para diferentes marcas.

A peça mais confortável de Kendall que Hailey adora

Agora que Bieber está na reta final de sua gravidez, o conforto ao se vestir está acima de qualquer padrão de moda, por isso esta semana não hesitou em usar uma das peças favoritas de Kendall: macacão jeans.

As grandes amigas Hailey Bieber e Kendall Jenner são amantes dos macacões jeans, que usam nos momentos mais confortáveis Instagram (Instagram @haileybieber @kendalljenner)

Hailey optou por esta peça, que também foi usada por Jenner esta semana. Ela publicou uma foto em suas histórias do Instagram em que surpreendeu com um macacão azul e uma camiseta vermelha e sandálias, apostando em um visual bastante confortável. Enquanto Jenner também o exibiu, mas em tom branco. Ela também usou de jeans.

Para ambas, está claro que esta peça lhes dá a liberdade que desejam para realizar atividades que as relaxem.