A polêmica indireta de JLo a Ben Affleck em sua nova música

Os rumores de separação entre Jennifer Lopez e Ben Affleck continuam mais fortes do que nunca, apesar de o casal insistir em não esclarecer publicamente o que está acontecendo com seu casamento diante da onda de acusações.

No entanto, ambos têm deixado algumas pistas que denunciam o iminente divórcio, como a mudança do ator da mansão que compartilham, as vezes em que foram vistos sem suas alianças, suas viagens solo e o distanciamento que tem existido entre eles nos últimos meses.

Agora a diva do Bronx lançou sua música 'Mude o Passo' com um vídeo sugestivo nas redes sociais e embora a música se concentre no empoderamento e crescimento pessoal, muitos afirmam que ela lançou uma indireta ao protagonista do Batman.

A suposta indireta de Jennifer Lopez a Ben Affleck em sua última música

Jennifer Lopez voltou a exibir sua beleza e sua figura ao aparecer no videoclipe da música na praia com várias mudanças de looks com os quais ela encantou, e com a letra de sua música deixa claro que é preciso deixar para trás os relacionamentos que não funcionam.

"Sua vida está melhor agora sem ele... ela não precisa de ninguém para estar bem / Ela não falha, ela não falha... Ele não merece tê-la em seus braços", pode-se ouvir parte da música.

Embora o tema tenha sido criado após sua separação de Álex Rodríguez, ela decidiu lançá-lo em 2024 e muitos consideram que cai como uma luva diante dos rumores de separação.

Os apelidados Bennifer têm estado no olho do furacão desde que chegaram ao altar, pois em suas aparições em tapetes vermelhos ou passeios, Affleck se tornou o protagonista de críticas e até memes por aparentemente parecer "infeliz" ao lado da atriz também.

Embora ele mesmo tenha afirmado que seus gestos se devem ao fato de não gostar de estar cercado por câmeras, a verdade é que para muitos seu romance com Jlo não faz muito sentido, já que ela é uma das mulheres mais perseguidas pelos paparazzis.

A crise entre os famosos teria surgido em março, de acordo com relatos da mídia internacional, e apesar dos esforços para salvar o casamento, eles não tomaram outro caminho senão se distanciar e vender aos poucos algumas das posses que compartilhavam, como é o caso de algumas peças de arte de sua mansão em Bel-Air, Califórnia.

A última vez que foram vistos juntos foi em 2 de junho, quando compareceram a um evento esportivo de Samuel, filho de Ben, e desde então ele estaria morando em um aluguel perto da residência de sua ex-esposa, Jennifer Garner.