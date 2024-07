5 looks de verão da rainha Letizia perfeitos para mulheres acima dos 40

A rainha Letizia tornou-se sinônimo de moda, elegância e estilo ao cativar com seus looks em cada um de seus compromissos reais, o que a posicionou como uma das mais respeitadas no mundo da beleza, a ponto de ser inspiração para muitas mulheres.

ANÚNCIO

Embora a rainha da Espanha tenha um visual perfeito para cada ocasião, agora que o verão chegou, ela sabe quais peças usar para estar confortável sem perder o glamour que a caracteriza nos dias quentes, nos quais muitas gostariam de passar o dia inteiro de biquíni.

Aos 51 anos, ela se tornou a referência para mulheres acima de 40, então nesta temporada não haverá desculpas para parecer uma rainha, mas sem abandonar o conforto.

Os melhores looks de verão da rainha Letizia

Visual total vermelho

Embora haja muitos looks com os quais Letizia se destacou ao longo de seu reinado, um deles foi o visual totalmente vermelho que ela usou em 2017 para comparecer no final de julho à reunião dos diretores do Instituto Cervantes, que consistia em um vestido drapeado da Nina Ricci, acompanhado por sandálias de salto alto e uma pequena bolsa na mesma tonalidade.

Vestido ilusionista

Este tipo de vestido ganhou destaque este ano ao dar uma ilusão óptica diferente. Neste caso, trata-se de um conjunto que parece ser de duas peças, com uma saia blazer-colete com bolsos grandes na frente, cinto ajustado e, aparentemente, uma saia até o joelho sem volume, mas na realidade é uma única peça.

Ao estilo, ela adicionou um par de óculos de sol no estilo cat eye, que estão mais em alta do que nunca.

Macacão verde-oliva

Outro dos seus looks versáteis foi este macacão em verde oliva com decote cruzado com lapelas e mangas sem cava que garantem frescor.

ANÚNCIO

Vestido preto no verão

Embora a cor preta tenha sido considerada uma das tonalidades menos procuradas no verão, Letizia deu-lhe uma nova perspectiva ao usar este vestido de Dries Van Noten que usou pela primeira vez durante os Prémios de Jornalismo Francisco Cerecedo, lá por 2019.

Trata-se de um visual com gola alta compensada com mangas sem cavas com ombreiras acolchoadas, saia mini e um padrão com rosas douradas ideal para usar em eventos noturnos.

Ombros de fora

Se o que você procura é mostrar seu bronzeado, esta peça será perfeita por deixar os ombros à mostra com um decote Bardot. Seu estampado de efeito aquarela sobre fundo branco dá ares primaveris e de verão.