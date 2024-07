Sophie Turner disse que está “procurando algo fresco e divertido” em um anúncio no meio do divórcio de Joe Jonas

Sophie Turner, conhecida por seu papel em “Game of Thrones”, está buscando um novo começo no meio de seu divórcio de Joe Jonas, e está fazendo isso com humor. Em um novo anúncio para a campanha global de verão da St-Germain, intitulada “Spritz Up Your Summer”, lançada na segunda-feira, Turner brinca com a busca por algo “diferente, fresco e divertido”.

ANÚNCIO

O curta-metragem, ambientado "em algum lugar do sul da França", mostra Turner, de 28 anos, admirando a paisagem de uma sacada antes de se dirigir ao seu hotel, onde é recebida por um belo barman francês. De maneira sedutora, a atriz menciona que está procurando algo "diferente, divertido, fresco" - uma referência à sua recente mudança de estado civil.

Sophie Turner disse que está “procurando algo fresco e divertido”

“Sou muito exigente”, explica Turner no anúncio. “Deve ser brilhante, obviamente, borbulhante, o tipo que é bem-vindo em qualquer festa, doce mas não muito doce. Estou pedindo muito ou acha que o encontrarei?” Felizmente, o bartender sabe exatamente o que está procurando: um St-Germain Hugo Spritz.

Embora a colaboração de Turner com a empresa de bebidas alcoólicas brinque de forma leve sobre sua vida pós-Jonas, também faz referência a rumores passados sobre seu estilo de vida. Após a separação de Jonas no ano passado, surgiram relatos sugerindo que a inclinação de Turner por festas foi um fator importante em sua separação.

No entanto, numa entrevista à British Vogue em maio, Turner negou veementemente esses rumores, insistindo que é “uma boa mãe” e que nunca foi “festeira”. Turner compartilha suas filhas Willa, de 3 anos, e Delphine, de 2, com Jonas. Desde outubro de 2023, Turner tem estado a sair com o aristocrata britânico Peregrine Pearson, e segundo relatos, a relação está se tornando “bastante séria”. Uma fonte disse à Us Weekly em janeiro que Pearson trata Sophie com muito respeito e a faz rir, algo que é muito importante para ela. Turner, segundo relatos, “não poderia estar mais feliz” com o empresário, e isso reflete-se na relação deles.