“Parecem mãe e filho”: Daniel Radcliffe reaparece com sua esposa mais velha

Os internautas não perdem nenhum detalhe quando se trata de seus atores favoritos e, se veem algo que não gostam ou que acham incomum, é inevitável que gere polêmica e se torne viral. Isso aconteceu com o ator Daniel Radcliffe, que interpretou Harry Potter, e sua esposa Erin Darke.

ANÚNCIO

Acontece que o casal compareceu ao Tony Awards e a sua entrada causou sensação no evento. A audiência ficou entusiasmada, cativada não apenas pela sua aparência impressionante, mas também pelas várias reações que provocaram.

Ao chegar ao tapete vermelho, o ator de 34 anos envolveu com um braço a cintura de sua namorada de 39 anos enquanto riam e se olhavam ternamente nos olhos, posando para as fotos.

O famoso Harry Potter usou um terno lilás com gravata borboleta, enquanto Erin atraiu todos os olhares com um deslumbrante vestido de gala cinza adornado com lantejoulas e pedrarias, complementado com uma saia de tule.

Foram motivo de zombarias na internet Daniel Radcliffe e Erin Darke (Instagram: @daniel9340)

Até aí tudo estava indo muito bem, pois seus fãs os elogiaram nas redes sociais: "Eles parecem ótimos e muito felizes", "Ambos parecem tão felizes e confortáveis um com o outro".

Comentários cruéis sobre o tamanho?

É importante ressaltar que Radcliffe e sua parceira Darke têm 12 anos e recentemente celebraram o nascimento de seu primeiro filho em abril do ano passado. Ambos demonstraram estar profundamente apaixonados na 77ª edição dos Prêmios Tony.

Roupas de gala Daniel Radcliffe e Erin Darke ( Jamie McCarthy / Bruce Glikas / Dia Dipasupil/Foto: Getty Images)

No entanto, não faltaram críticas ao casal pela diferença de altura: “Parecem mãe e filho. A diferença de altura também é embaraçosa, ele precisa encontrar alguém mais baixa que ele”, “Não parecem compatíveis, mas o amor é amor”, são alguns dos comentários que receberam.

O que não se pode negar é que ambos irradiaram confiança, amor e cumplicidade enquanto estavam no tapete vermelho do evento, então com certeza Harry Potter com sua varinha mágica virou a página desses comentários porque o amor não tem idade, tamanho ou textura.