Parceira de Robert Pattinson posa de biquíni quatro meses após ser mãe e surpreende com sua aparência

O casal está feliz com a chegada de sua primeira filha

Suki Waterhouse (32 anos), parceira de Robert Pattinson e que se tornou mãe em março após o nascimento de sua filha, exibiu sua aparência pós-parto nas redes sociais, causando grande surpresa entre seus seguidores.

A atriz e cantora que, apenas alguns dias após dar à luz, se mostrava de forma natural nas redes sociais para demonstrar que, apesar das mudanças, estava feliz por ter dado à luz, não teve muitos problemas em recuperar seu corpo.

"O quarto trimestre foi... humilhante! O pós-parto tem sido cheio de alegria, muitas risadas, lágrimas, tantos hormônios! As imagens de Suki se tornaram virais e ela confessou sentir-se 'orgulhosa de tudo o que meu corpo conseguiu', escreveu em abril ao lado de uma foto onde pode ser vista com um pouco de barriga e mamadeira na mão."

Assim parece ela apenas quatro meses depois de se tornar mãe

A Suki Waterhouse tirou um tempo para relaxar com suas amigas, então foi vista tomando sol em um dia de piscina com um biquíni de duas peças na cor cereja que mostrava sua aparência espetacular.

"Não há tempo suficiente no mundo para a quantidade de frutas silvestres e livros que quero consumir", escreveu ao lado de seus cartões-postais.

A modelo causou centenas de reações entre aqueles que elogiaram sua aparência e aqueles que não conseguem acreditar que ela tenha um abdômen plano tão pouco tempo depois de se tornar mãe ao lado do aclamado ator.

"Se não me ver tão bem depois de ter um bebê, vou processar", "Você está brincando comigo?!?!? Este é o seu corpo pós-bebê?", "Meu Deus, a mãe mais sexy", "Ei, minha vampira, eu tenho mais barriga depois de comer uns tacos al pastor do que você com 3 meses pós-parto", "Rezando para parecer tão bem depois de dar à luz", foram alguns comentários.

Até agora, Suki tem evitado postar fotos com seu parceiro e sua filha, pois ambos têm protegido sua privacidade, assim como a da pequena, cujo nome é desconhecido. A verdade é que o casal está feliz nesta nova fase de suas vidas.

Embora a famosa tenha evitado mostrar o rosto de seu bebê publicamente, alguns dias atrás ela posou para a capa da revista Vogue junto com sua pequena, que foi vista de costas para a câmera.

“Estou bastante impressionado com o quão rápido estou vendo alguns traços de sua personalidade, apesar de ter apenas três meses. É como... Ok, já estou vendo para onde as coisas vão”, disse Pattinson sobre seu bebê.